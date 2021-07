Envío de armas: Bolivia no descarta llevar a Macri ante la Justicia

El canciller boliviano dijo que no se descartan las acciones legales. La Justicia boliviana va a ser la que decida si reclama la declaración de Macri", resaltó.

El canciller boliviano Rogelio Mayta dejó abierta la posibilidad de concurrir a la Justicia por la denuncia pública que hizo su país contra el ex mandatario argentino Mauricio Macri por su supuesta colaboración con los militares de ese país antes de la destitución de Evo Morales en 2019.

"Vamos a poner estos documentos a disposición de la fiscalía. La Justicia boliviana va a ser la que decida si reclama la declaración de Macri", resaltó el canciller.

En declaraciones radiales, sostuvo que "fue algo absolutamente turbio, por debajo de la mesa, y que fue directo de Macri con los militares". "El material bélico llegó justo antes de las masacres de Sacaba y Senkata", resaltó Mayta.

"Teníamos versiones que hacían referencia a que hubo personal de Estados Unidos en el norte argentino y de intereses en el litio boliviano. No teníamos una constatación y evidencia de la participación de Macri. La nota que mostramos ayer revela claramente el nivel de coordinación que existía", destacó el canciller del presidente Luis Arce.

Para el funcionario boliviano destacó, "la nota muestra la coordinación de las Fuerzas Armadas bolivianas con el gobierno de Macri". "Esta colaboración podía existir en una situación de emergencia y por vía diplomática pero no de un General a un Gobierno", subrayó Mayta. "La nota que envía el General Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, es del 13 de noviembre. La fecha de la nota es 13 de noviembre, lo que revela que el envío del material es anterior", evaluó el diplomático.

En ese sentido, Mayta aseguró: "Lo que queda claro es que hubo una coordinación con Macri anterior al Golpe. Nos preocupa que hubo una articulación internacional para consolidad a (Jeanine) Añez".

"Para consolidar a Añez hubo una represión violentísima y para esa represión recibieron pertrechos de Ecuador y Argentina. Lo tenemos constatado", enfatizó el canciller.

Mayta denunció ayer que la administración del ex presidente colaboró en el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. En una conferencia de prensa en la que presentó una carta enviada por el ex jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia Gonzalo Terceros Lara al ex embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri, Normando Álvarez García.

En la misiva, fechada el 13 de noviembre de 2019, Terceros Lara le agradeció al ex embajador argentino "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia".

El militar le agradeció a Álvarez García el envío del "material bélico de agentes químico", entre los que se incluyen gases lacrimógenos y municiones.

Fuente: Noticias Argentinas

Noticias relacionadas