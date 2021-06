Advierten que muchos comercios “medianos” cobran recargos indebidos

Aunque sea una práctica generalmente “naturalizada” por los consumidores, desde la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba reiteraron que está prohibido el cobro de recargos, comisiones o cualquier tipo de diferenciación del precio en la adquisición de bienes y/o servicios cuando sean abonados en un solo pago con tarjeta de crédito o débito, tarjetas de compra o cualquier otro medio electrónico de pago (pagos con códigos QR, billetera virtual, etc.).

Desde esa entidad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería aclararon que existen reclamos y denuncias por parte de los clientes, pero que son pocas en relación al alto número de locales pequeños y medianos que cobran precios diferenciados cuando se paga con tarjeta.

“La ley dice que no se puede pagar de más por usar la tarjeta de débito o crédito en un pago”.

Daniel Mousist, titular de Defensa del Consumidor, comentó a La Nueva Mañana que un indicador de ello es el alto porcentaje de actas de infracción labradas en las últimas semanas tras las actuaciones de oficio: 40 sobre 60 inspecciones. La entidad detectó recargos del 5%, 10% y 15% iniciando sumarios sancionatorios que pueden derivar en multas. Todo ello conforme el artículo 37 de la Ley Nacional 25.065 de tarjetas de crédito y la Resolución 51-E/2017 dictada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

“No fuimos sobre los comercios muy pequeños, tampoco sobre las grandes superficies que no cobran recargos. En cambio, algunas cadenas medianas o medianas a grandes sí están cayendo en infracción y por eso se les labró actas. Uno no multa de entrada, sino que inspecciona, encuentra la infracción, labra un acta y le da tiempo para un descargo antes de evaluar algún perjuicio”, indicó el funcionario quien aclaró que en varios casos los reclamos de usuarios eran hacia alguna franquicia o sucursal de una cadena. Luego, tras las verificaciones se encontró que otras filiales también cobraban por pagos con tarjeta en una cuota.

Daniel Mousist: “Usted saca el producto de una góndola donde lo ve a 100 pesos y al llegar a la caja debe pagar 100 pesos, ya sea en efectivo o en un pago”.

Mousist reconoció que tanto Mercado Pago como otros servicios similares realizan recargos, pero que estos están en el marco de la ley ya que “brindan un servicio” que no debe ser trasladado al precio que paga el consumidor: “El descargo más usual es que ya sea el banco o cualquier plataforma de pagos le cobra por ese servicio. Si ellos contratan el servicio tienen que asumirlo, no pueden trasladarlo. La ley dice que no se puede pagar de más por usar la tarjeta de débito o crédito en un pago. Usted saca el producto de una góndola donde lo ve a 100 pesos y al llegar a la caja debe pagar 100 pesos, ya sea en efectivo o en un pago”.

Sin embargo, diferente es el caso en el que el descuento por pago en efectivo se hace sobre el precio de lista. Es decir, está permitido bonificar un porcentaje de la compra respecto al precio original o de góndola.

Denuncias

Más allá del control que realizan los inspectores, desde Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial advierten y solicitan a los consumidores que en caso de tomar conocimiento de que un comercio o empresa cobra recargos indebidos, procedan a denunciarlo a través de las distintas vías de contacto:

• Mails: [email protected] / [email protected]

• Teléfono: 0800–444–5698 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 19 horas.

• Facebook: Defensa del Consumidor Córdoba.

• Instagram: @defensadelconsumidor.cba.

• App-Web: https://defensadelconsumidor.cba.gov.ar/home.

• En las diferentes delegaciones provinciales.

“No hay una gran cantidad de denuncias. Habrá 10 en la Capital y otras 10 en el resto de la provincia. No sé si la gente está acostumbrada o naturaliza esta práctica, pero no hay una gran cantidad de presentaciones referentes a este tema”, destacó Mousist.

“Las operaciones online se posicionan como alternativas más seguras y prácticas”

La plataforma de Mercado Libre registra un importante aumento en toda la provincia, desde pequeños comercios hasta grandes superficies. Según indicaron voceros de la empresa en una conferencia de prensa de la cual participó LNM, solamente en el último año la cantidad de operaciones online creció un 50%, mientras que entre 2018 y 2021 se multiplicó por cinco la cantidad de lectores móviles de tarjetas.

Los rubros donde mayor incidencia tiene Mercado Pago son supermercados, almacenes, kioskos, carnicería, indumentaria, restaurantes y bares, verdulería e informática. En tanto, a diferencia del resto del país, el porcentaje de pequeños comercios que realizan este tipo de transacciones virtuales asciende al 43%, 16 puntos por arriba de la media nacional. Otro dato relevante es que el 71% de los usuarios reside en el Gran Córdoba.

“En el nuevo mundo donde se prioriza tener menos contacto, las operaciones online se posicionan como alternativas más seguras y prácticas para que las personas puedan continuar operando a la distancia”, destacaron desde Mercado Pago.





