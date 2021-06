Concluye este miércoles el lock out dispuesto por la Mesa de Enlace

El cese de comercialización de hacienda dispuesto por las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace en rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días dispuesto por el Gobierno nacional ante el fuerte aumento de los precios internos concluirá este miércoles y “el jueves habrá normal comercialización de ganado”, aseguró hoy el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Una vez concluido el plazo de 14 días, la medida se levantará "en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría y por sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino", habían anticipado las entidades.

El lock out de los productores se produjo en reacción ante la suspensión de las exportaciones por 30 días que adoptó el Gobierno nacional por el "aumento injustificado" del precio de la carne en el mercado local, y a las operaciones irregulares detectadas en los embarques al exterior vinculadas a la subfacturación de los cortes declarados.

"Hasta el viernes hubo un acatamiento total de la medida; hoy comenzó la provisión a algunos frigoríficos que estaban desabastecidos, hubo algunas emisiones en función de demandas muy concretas de productores que tenían vencimientos, frigoríficos que tenían compromisos; hubo más movimiento, sigue siendo todo limitado en función de las urgencias", explicó Iannizzotto a Ambito Financiero.

Según el presidente de Coninagro, "el espíritu es que no haya nadie perjudicado ni desabastecido, sino que el Gobierno entienda que este no es el camino; que necesitamos un plan de crecimiento productivo, necesitamos exportar; ya se han perdido 120 millones de dólares, vamos a perder cerca de 360 millones mensuales; es una medida totalmente inexplicable porque hay un ambiente de diálogo y de consenso en toda la cadena".

En ese sentido, aseguró que "el jueves habrá comercialización de ganado; la decisión que se tomó es llegar al miércoles y abrir una ventana suficiente de tiempo de 10 días para normalizar el suministro; esperemos que en ese tiempo surja algún ámbito de negociación que resuelva el tema".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, consideró que sería "una barbaridad" una eventual extensión del cese de comercialización de hacienda que desde el jueves de la semana pasada la Mesa de Enlace, en rechazo a la suspensión temporal de exportaciones de carne vacuna.

"La carne es un alimento básico de los argentinos; sería una barbaridad si se extiende la medida de fuerza", expresó el dirigente en declaraciones formuladas a radio Provincia. Además, destacó que "hubo un aumento del 9% tras el paro de comercialización y va a costar mucho que bajen los precios".

"La suba es un disparate; no hay demanda; está todo paralizado porque la gente no compra y no lo entienden los productores", indicó.

En ese marco, Williams destacó que "este es un problema político", dado que "el carnicero no forma precios", y contó que desde el sector se pidió que se forme "una mesa de discusión, pero los grandes exportadores no quieren".

Fuente: Agencia Télam

