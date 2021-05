Avanzan las obras para urbanizar barrios vulnerables de Córdoba

Esta semana se realizó la apertura de ofertas para la urbanización de barrio Bajo Pueyrredón, en el marco del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares que contempla la construcción de infraestructura y el mejoramiento de las condiciones de vida a vecinos y vecinas de asentamientos y barrios vulnerables. Entre otras obras, se incluye la construcción de red vial y peatonal, de abastecimiento de agua potable y conexiones domiciliarias para tal fin; desagües cloacales y pluviales; red eléctrica, y alumbrado público.

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba trabajan juntos con este objetivo y desde fines del año pasado se intervino ya en más de 10 barrios de la ciudad, beneficiando a alrededor de 4.000 familias de Monja Sierra, Atalaya, 28 de Noviembre, El Tropezón, Nueva Esperanza, 12 de Julio, Bajada San José - Villa Parque, Los Artesanos, Cabildo II, San Javier, y Barranca Yaco.

Pero además, se logró finalizar obras en urbanizaciones como Villa La Tela, Comunidad Renault, Campo de la Ribera, y El Trébol, precisó a La Nueva Mañana la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la provincia, Laura Jure.

“Se trata de una inclusión desde lo social”

“Fundamentalmente, a lo que tiende este programa es a generar las obras necesarias para el acceso de los servicios básicos, pero también realizar una mitigación ambiental, eliminar barreras urbanas y mejorar la accesibilidad y la conectividad con el fin de integrar el barrio a la traza urbana; se trata de una inclusión desde lo social y para eso es fundamental el trabajo sociocomunitario”, dijo.

Jure: “El programa busca generar las obras necesarias para el acceso a los servicios básicos, y también realizar una mitigación ambiental, eliminar barreras urbanas y mejorar la accesibilidad”.

“Son procesos en donde se trabajan con los vecinos porque hay que hacer aperturas calles y en algunos casos es necesario hacer relocalizaciones. Aun así, hemos podido avanzar de una manera mucho más rápida y ágil porque desde el municipio se tiene una misma mirada: queremos llegar hasta las instancias finales y poder dar escritura a esos vecinos y vecinas. Y para ello, es necesario que los loteos estén aprobados”, explicó la ministra.

Según precisó, en muchos de los asentamientos a intervenir no sólo no se tiene acceso al agua potable o la energía eléctrica se obtiene de manera irregular, sino que además “cuando llueve las familias no pueden salir de sus viviendas a trabajar, o ir a las escuelas, tienen desbordes cloacales con lo que eso implica en lo sanitario, y no puede ingresar una ambulancia, un patrullero, la recolección de residuos o el transporte público”, graficó.

La importancia de las organizaciones barriales

Para Jure, en el proceso de urbanización que se da por el trabajo conjunto de los diferentes niveles del Estado es fundamental la tarea de organizaciones barriales que son quienes lideran estos proyectos, muchas veces bastante complejos de concretar. “La gente en general está viviendo con la pandemia un momento muy irascible y algunas obras generan molestias, porque son procesos largos, aun cuando a la larga traen muchos beneficios y una mejor calidad de vida y de seguridad sanitaria”, reflexionó.

Paralelamente, enfatizó que desde su ministerio se viene trabajando en programas de inclusión laboral ya que, en muchos asentimientos, los vecinos y vecinas tienen como principal actividad la recolección de cartones y material de descarte. “Nosotros trabajamos junto a ellos en el armado de proyectos sociolaborales para que esa tarea les sea más rentable y sustentable. No puede ser que los ingresos de las familias sean a costa de que el barrio se vuelva un basural a cielo abierto”, explicó.

Para concretar estos proyectos, la Provincia cuenta con financiamiento provincial, con el Promeba (Programa Mejoramiento de Barrios) como es el caso de Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco; del Banco Internacional de Desarrollo (BID); y de la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo social de Nación.

La Cava: “Hoy estamos concretando la primera etapa del programa ´Más Agua, más salud´ en nueve barrios de la ciudad, beneficiando a 50 mil vecinos y vecinas”.

Más agua, más salud

Al mismo tiempo en que se realizan estas obras, y ante la urgencia de la pandemia por el Covid-19 que requiere más y mejores medidas de higiene personal, la Municipalidad de Córdoba viene implementando en varios de esos sectores el programa “Más agua, más salud”. El mismo tiene por objetivo brindar acceso al servicio de agua potable a familias de sectores de la ciudad que cuentan con conexiones irregulares y precarias, o directamente no cuentan con este servicio esencial.

En ese sentido, ya está en marcha la primera etapa que incluye nueve barrios. Y, según se informó, el proyecto para una segunda etapa -que abarca a otros 18 barrios- se encuentra en el Concejo Deliberante para ser aprobado, y consiste en la colocación de cañerías de red y la ejecución de conexiones domiciliarias.

Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia municipal, aseveró a La Nueva Mañana, que desde la administración municipal se advirtió “que los ciudadanos de esta ciudad durante muchos años, no solo que no fueron atendidos, sino que fueron víctimas directamente del abandono”.

“En la ciudad hay unos 100 mil vecinos que no cuentan con el servicio de agua potable”

“En todo el trabajo que llevamos adelante en conjunto con la Provincia y con las distintas organizaciones barriales (centros vecinales, comedores, iglesias de todo tipo de credo, etc.), vinculándonos también con Nación en algunos casos, siempre la Municipalidad es el primer eslabón de contacto territorial. Son esas organizaciones sociales las que a través de los años han tenido el trabajo casi obligado de acompañar a los vecinos y vecinas en sus reclamos sociales y de infraestructura barrial. Por eso, la primera acción que llevamos adelante con ellos, es la comunicación y el acompañamiento”, explicó La Cava.

“Hoy en la ciudad de Córdoba aún hay 100 mil vecinos que no cuentan con un servicio de agua potable, en tiempos en los que se le está pidiendo a los vecinos que se cuiden y tomen medidas de higiene. Por esta razón, desde el municipio entendimos que había una urgencia y tuvimos que impulsar cambios y hacer nuevas ordenanzas para poder trabajar e ingresar a algunos asentamientos a brindar el servicio de agua potable. Se tomó la decisión política, se hicieron los cambios y hoy estamos concretando la primera etapa del programa ´Más Agua, más salud´ en nueve barrios, beneficiando a 50 mil vecinos y vecinas”, precisó el funcionario municipal.

“Tenemos que hacer una reparación histórica y sabemos que es a contrarreloj, porque del agua depende la salud. Lo que ocurrió esta semana con la apertura de sobres para Bajo Pueyrredón es un reflejo de lo que también estamos haciendo en el resto de estos asentamientos populares”, aseveró La Cava.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]