“Contamos con el apoyo político y militar de EE.UU.”

CONCENTRACIÓN DE TROPAS RUSAS EN LA FRONTERA CON UCRANIA

La zona del Donbás, en Ucrania, se presenta como el teatro de operaciones militares preocupantes debido a que el conflicto parece alcanzar a actores de máxima relevancia mundial en cuanto a poder armamentístico, político y económico. Valeriy Olefir, encargado de negocios de Ucrania en Argentina, ejerce la jefatura del cuerpo diplomático de la Embajada ucraniana en nuestro país. Cabe destacar que LNM intentó contactar a miembros autorizados de la embajada de Rusia en Argentina, pero la representación diplomática requerida se excusó aludiendo estrictos motivos de agenda.

¿Cuál es el origen del conflicto con Rusia?

-Viene desde la rebelión popular del 2013 cuando el expresidente Yanukovych frenó nuestro ingreso a la UE (Unión Europea). Tras tres meses de manifestaciones masivas asumió un gobierno interino encabezado por el presidente del Parlamento. Desde ese momento Rusia inició la agresión militar y ocupación ilegal de Crimea -tras un falso “referéndum” (2014)-. Rusia no perdonó la voluntad del pueblo ucraniano de girar hacia nuestra verdadera identidad, Europa.

¿Cómo evolucionó el separatismo en Donbás?

-Además de ocupar Crimea, Moscú apoya a los secesionistas con material bélico, instructores militares e inclusive con tropas regulares del Ejército ruso, llevando a cabo una verdadera guerra contra nuestro país. Hace 7 años que defendemos nuestra soberanía e integridad territorial contra un enemigo poderosísimo.

¿Cómo asume Ucrania el conflicto actualmente?

-Como totalmente artificial, sin ninguna precondición o razón de cualquier tipo. Como la agresión militar de un país vecino, anteriormente garante principal del Memorándum de Budapest.

¿A qué atribuye las razones de la reciente escalada?

- Rusia realiza chantaje militar ante las sanciones globales. Putin busca un enfrentamiento con Ucrania para fortalecer su posición en Rusia de frente a las próximas elecciones y decidió presentar una “pequeña guerra victoriosa”. Rusia quiere escapar del aislamiento internacional por el encarcelamiento de Navalny. Pretende vender alivio de tensión a cambio de levantamiento de sanciones. El Kremlin dice “Rusia nunca ha amenazado a nadie”; pero no proporciona explicaciones convincentes sobre la concentración de tropas en la frontera con Ucrania.

¿Cuánto importa el control del Donbás?

-Rusia no necesita controlarlo, necesita controlar toda Ucrania. De serle necesaria una provocación ucraniana, la inventará, como excusa para la agresión. Diplomáticos y medios de comunicación rusos en el exterior ya recibieron órdenes para cubrir y explicar a la comunidad mundial la información sobre las acciones “agresivas” de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las medidas de “mantenimiento de la paz” rusas en respuesta.

¿Piensa que prosperará esta especulación?

-Esperamos que el mecanismo de sanciones de EEUU y la UE sean herramientas sistemáticas y eficaces para castigar al estado agresor y logre detener su política agresiva.

- ¿Cuál es el status de Crimea, Donetsk y Lugansk según Ucrania?

-Son territorios ucranianos ocupados temporalmente por Rusia. La República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, y ciertas partes de las regiones de Donetsk y Lugansk desde 2014 se tornaron en lugares anárquicos con persecuciones, encarcelamientos políticos, etc.; hay falta de libertad de expresión, religión y derecho a preservar la identidad nacional en su propia tierra. Rusia se apoderó de Crimea mediante agresión armada e intentó su anexión ilegal, citando un referéndum ilegal y amañado. Al hacerlo, violó gravemente los principios básicos del derecho internacional y socavó el sistema de seguridad en Europa y el mundo. Ucrania brega para lograr la total desocupación de Crimea y Sebastopol. Ucrania está creando la Plataforma de Crimea, un nuevo formato de coordinación internacional. Crimea es Ucrania.

¿Cuál es la población de las regiones en conflicto?

-En los espacios ocupados viven nacionales de Ucrania que hablan un idioma (principalmente ruso), como en otras regiones de Ucrania, practican una misma religión (cristiano ortodoxo) -con la excepción de tártaros, pueblo originario de Crimea.

¿Quiénes participan en la conflagración bélica en curso?

-A las Fuerzas Armadas de Ucrania se oponen el Primer y el Segundo cuerpos del ejército dirigidos principalmente por los militares en ejercicio rusos y compuestos por milicia local y tropas regulares e irregulares de las FFAA rusas.

¿Hay una estimación de bajas por el conflicto?

-La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que, como resultado de la guerra, murieron de 13.100 a 13.300 personas. De ellos, 3.375 son civiles, unos 4.150 son militares ucranianos y unos 5.700 son militantes.

Además, desde el comienzo de las hostilidades en Donbás, entre 29.000 y 33.000 mil personas han resultado heridas. De estos, de 7.000 a 9.000 mil civiles y 9.700 a 10.700 militares ucranianos, y entre 12.700 y 13.700 militantes.

El reciente despliegue de tropas estadounidenses -500 soldados en Alemania y 2 barcos en el Mar Negro-, ¿está vinculado al conflicto?

-Sentimos un apoyo político y militar bien fuerte de parte de la administración actual estadounidense. Ucrania siempre ha gozado de un apoyo de ambas cámaras del Congreso de EEUU. A los despliegues anunciados por EEUU y UK los consideramos como una demostración clave de apoyo a Ucrania.

¿Cómo evoluciona el Tratado de Minsk?

-Ojalá fuera más exitoso. Pero vemos una clara reticencia rusa a trabajar con el objetivo de sabotear un resultado constructivo. Solo ponen demandas y no escuchan a la parte ucraniana. Parece más una interrogación a un culpable que una búsqueda de un resultado positivo, como sea quieren poner control total sobre Ucrania, no les interesa absolutamente nada –muertos, desplazados, etc.-, solo controlar a otro país independiente. Ucrania hace los esfuerzos enormes para relanzar el Proceso de Minsk y la implementación de los acuerdos de “Normandía 4”. Rusia bloquea todo el progreso en dichos formatos, y sigue una peligrosa estrategia de escalada aumentando su presencia militar en las fronteras de Ucrania y los territorios ocupados, incluso bajo el pretexto de ejercicios militares, en particular “WEST-2021”. Ucrania siempre dará prioridad a las formas políticas y diplomáticas de arreglo. La paz, la vida y la libertad de las personas, son valores fundamentales para Ucrania.

¿Por qué desean ingresar a la OTAN?

-Para Ucrania, vecino de un país autoritario como Rusia, OTAN es única garantía sólida de seguridad en las condiciones actuales. Ya a cambio de no proliferación de armas nucleares Ucrania (Memorándum de Budapest-1994) se destruyó su potencia nuclear –la tercera más grande del mundo- a cambio de garantías de su integridad territorial; y el principal firmante, Rusia, nos ocupó los territorios. En Europa hay pocos países que entienden bien qué es Rusia. Prefieren negociar con ella, enriquecerla comprando gas y petróleo a costo de destrucción, de guerra y de seguridad de la UE misma. Pero los Países Bálticos, y Polonia, saben que si Ucrania no frena a Rusia ellos serán las próximas víctimas.

¿Cómo ha influido el cambio de poder en EEUU?

-Desde 2014 contamos con el apoyo de EEUU. Con la reciente Administración la cooperación es aún más estrecha y profunda. Joe Biden visitó Ucrania 6 veces en diferentes cargos. Entiende perfectamente la realidad ucraniana y las razones del conflicto con Rusia. Telefónicamente nuestro Presidente Zelenskyy habló con Biden y recibió una señal del “apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa”. Nuestro Presidente afirmó que para los ucranianos la sociedad con los estadounidenses es “crucial”.

