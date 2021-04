Papelón: Ambiente suspendió la audiencia por la Autovía tras un hackeo

Por falta de previsión técnica, no se pudo dar inicio a la audiencia virtual convocada para hoy a las 11. Había más de 200 oradores en el orden día. El Gobierno se retiró y determinó un cuarto intermedio.

Este viernes a las 11 iniciaba la audiencia virtual por la Autovía de Punilla convocada por el Gobierno de Córdoba, pero las cuestiones técnicas no estuvieron a la altura y el encuentro tuvo que ser suspendido luego que hackeran la plataforma.

"La Secretaría de Ambiente no pudo garantizar la seguridad de la plataforma y se retiró anunciando un cuarto intermedio para el lunes", indicaron desde la Asamblea de Punilla y repudiaron el proceder en la organización que "no garantizó el acceso seguro" de los oradores.

El secretario de Ambiente, Carlos Scotto hizo la presentación formal pese al reclamo de los vecinos, que indicaban que había más de 86 personas, que también estaban en el orden del día, y aún no podían conectarse para participar. Minutos después, la plataforma fue vulnerada por un bot.

"Nunca pudieron sacar del Meet al hacker y lograr que las personas que faltaban pudieran incorporarse. No nos estaban garantizando la partipación plena", indicó a La Nueva Mañana, Eugenia López, de la Asamblea de Punilla y agregó que ese contexto, en Bialet Massé, hubo un corte programado de Epec hasta las 18 y muchas personas se quedaron afuera.

"Nosotros desde el principio planteamos que no se podía seguir si no se garantizaba que la gente pudiera estar presente, y corte programado de Epec, que es por la otra obra ilegal del tendido eléctrico que están haciendo, impidió a muchas personas, conectarse", expresó López y agregó que "no se hicieron eco del planteo".

La Secretaría de Ambiente adujo que los cortes de luz en los pueblos eran ajenos a su responsabilidad y avanzó con la presentación hasta que el inicio de la audiencia fue interrumpido por el ataque cibernético. El cuarto intermedio fue previsto para el lunes a 9 de la mañana.

"La Secretaría de Ambiente, hizo ese anuncio que no es formal, abandonó la audiencia y nosotros los vecinos, nos quedamos conectados ahí con los hackers porque ni siquiera dieron de baja al Meet", indicó la asambleísta que para poder conectarse, los oradores estuvieron esperando más de 40 minutos.

Esta tarde los vecinos harán una presentación judicial porque no se está garantizando la participación ciudadana. "No se garantizó nada, ni la luz en los pueblos, ni el internet, y mucho menos la seguridad informática, cómo entonces van a seguir adelante con una audiencia en estas condiciones". cerró López.

Rechazo previo a la cautelar

Este viernes, previo al inicio de la audiencia, la Justicia había denegado formalmente el reclamo de los vecinos de convocar a la audiencia presencial bajo protocolo y una modalidad que garantice la seguridad de las personas, en el marco de la pandemia, pero la propuesta fue rechazada.

La cautelar había sido fundada bajo la consigna de que las audiencias públicas digitales "pueden ser una valiosa herramienta" si en forma previa se garatizan, difunden y aseguran las condiciones que posibiliten la máxima conectividad o participación, así como el acceso fácil, directo a inmediato a la información completa del estudio de impacto ambiental, pero la Justicia denegó la presencialidad.

Sin embargo, exhortó al Gobierno a que "tenga en cuenta", los criterios a la hora de organizar, convocar y celebrar la audiencia pública que facilite la mayor participación y concurrencia posible, en condiciones de igualdad, de los habitantes del Valle de Punilla, así como el acceso electrónico fácil, directo, sencillo e inmediato a toda información relevante.

