Jornada de sensibilización por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra el 2 de abril. Fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

Los grupos TGD (Trastornos generalizados de desarrollo), Padres TEA Córdoba y Familias CEA (Condición espectro autista) invitan a una jornada de sensibilización que se realizará este viernes entre las 17 y las 19 horas, en el Parque de Las Tejas, en la ciudad de Córdoba.

Siguiendo los protocolos necesarios y establecidos, los organizadores dispusieron una serie de actividades, tales como conversatorios en primera persona y con profesionales y especialistas en problemáticas de interés.

Al finalizar, habrá una muestra de pirotecnia lumínica en apoyo al pedido de regulación provincial del uso de elementos de estruendo y fuegos artificiales.

La carta de una mamá

Los colectivos de padres y familiares de personas diagnosticadas con Autismo, TGD PADRES TEA CÓRDOBA y FAMILIAS CEA CÓRDOBA, buscamos que nuestra sociedad sea realmente inclusiva. Anhelamos que las políticas públicas tiendan a la protección de los derechos de las personas con discapacidades, ya que la burocracia que se aplica atenta contra las soluciones que a diario necesitamos.

La vida diaria muchas veces nos supera, nos sentimos abrumados y también saturados. No podemos advertir lo que puede llegar a afectarlos. A veces, creemos que tenemos todo encaminado y debemos reorganizar terapias, modificar tratamientos, porque algo cambió y nuestros hijos lo necesitan. Hoy, muchos de ellos son niños, pero serán adultos en algún momento.

La lucha constante no se reduce al ámbito del hogar, donde las conductas pueden cambiarnos el curso del día, con alguna crisis. También, en la vida en sociedad seguimos peleándola, a través de las “famosas” coberturas para sus terapias de rehabilitación, banco en escuelas o en universidades, posibilidades de empleo u oficios, por ejemplo.

No relato todo esto para victimizarnos como familias, sino porque es necesario abrirnos, visibilizar hacia el resto de la ciudadanía esta problemática. Porque, para muchos sectores,solo somos números, prestaciones y diagnósticos, y se olvidan que cada una de estas vidas puede mejorar con decisiones políticas y compromiso social.

En estas organizaciones intermedias nos acompañamos y fortalecemos durante este proceso, siempre orientado a aportar a que un Estado presente realmente los incluya.

En el año 2014, como resultado de la propuesta y trabajo de TGD PADRES TEA - GRUPO PROMOTOR, se sancionó la Ley 27.043, que declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA). Esta ley comenzó a reglamentarse en noviembre de 2019, tomando dos puntos fundamentales: por un lado, la detección temprana, estableciendo un consenso sobre el diagnóstico y el tratamiento de las personas con Trastorno del Espectro Autista y, por elotro, promoviendo que, a través de la salud pública, se brinden terapias de rehabilitación.

Avances sustanciales, fundamentales para que los diagnosticados, que mayoritariamente son niños, puedan tener sus derechos tutelados como niños, como personas con discapacidad y como cualquier otra persona que vive en sociedad.

A principios de julio de 2020, dos legisladores de nuestra Provincia presentaron un proyecto de Adhesión a la mencionada ley, buscando que Córdoba avance, no solo en materia de salud, sino en valores humanos. El compromiso de Natalia de la Sota y de Juan José Blangino, no es de ahora, sino que desde sus lugares apoyan a los diversos colectivos que se encuentran en situación vulnerable, mostrando particular interés en la problemática del autismo. Ambos legisladores formalizaron su compromiso a través de este proyecto, escuchándonos y promoviendo soluciones posibles.

Paralelamente a ello, desde numerosas localidades, concejales, intendentes y presidentes comunales, como otros legisladores, manifestaron y continúan enviando sus comunicaciones de apoyo a la iniciativa al titular del Legislativo Provincial.

Córdoba Elige Luces

A fines de 2020, la legisladora De la Sota, volvió a acompañar al colectivo de padres, presentando un proyecto de Ley que regula el uso de la pirotecnia. La redacción de esta iniciativa se realizó con el consenso de todos los sectores involucrados, tanto el empresarial como proteccionistas, limitando el ruido del estruendo 87 decibeles, según se aconseja a nivel mundial.

Este proyecto todavía no es ley, por lo que madres y padres pasamos el pasado 31 de diciembre encerrados en un baño para apaciguar los ruidos de la pirotecnia con el sonido de una ducha. Nuestros hijos no pueden manejar el dolor y la desesperación. Pero nosotros sí podemos elegir luces al momento de divertirnos con la pirotecnia.

Estamos ante la oportunidad de acompañar al que necesita, de que con una acción en

concreto, podamos aportar un mínimo de soluciones a las familias que viven adversidades

puertas adentro del hogar. En esta sensibilidad que tenemos la oportunidad de demostrar,

encontraremos la fortaleza de un Estado presente y aún más inclusivo.

Marta Lastra

Mamá de Genaro con TEA y abogada

Miembro de TGD Padres TEA Córdoba y Familias CEA Córdoba