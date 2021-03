Damián Arce confirmó que sigue en Instituto hasta diciembre

Damián Arce continuará en Instituto. Esta tarde firmó la renovación.

El mediocampista ya está recuperado de un desgarro y según contó ya está disponible para que el técnico Mauricio Caranta lo tenga en cuenta para el compromiso del sábado, a las 16.30, ante Santamarina de Tandil por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

"Voy a seguir en Instituto. Llegamos a un acuerdo con los dirigentes. Estoy muy contento. Las dos partes hicimos un esfuerzo importante así que voy a continuar hasta diciembre", contó el futbolista en declaraciones al programa Estación Roja y Blanca, que se emite por radio Impacto.

#Instituto | Escuchá la nota completa con Damián Arce acá 👇https://t.co/2FiOFGFWbV — Estación Roja y Blanca 📻 (@erojayblanca) March 18, 2021

Por su parte, el área prensa del club comunicó:

"La Comisión Directiva de Instituto informa que Damián Arce extendió hasta diciembre de 2021 su vínculo con La Gloria. 'Estoy muy feliz por esto y quiero agradecerle a los hinchas que desde la casa nos siguen haciendo el aguante'. El habilidoso mediocampista albirrojo pasó esta tarde por la institución y alargó el tiempo de contrato. Damián ya luce completamente recuperado de una lesión en zona de aductores que lo aquejó durante la parte fuerte de la pretemporada y ya hace una semana entrena a la par de sus compañeros estando a completa disposición del cuerpo técnico que comanda Mauricio Caranta".

"Ya estoy disponible para jugar el sábado. Contento por eso, por poder ayudar a mis compañeros del lado que me toque. Mauricio sabrá el momento en que me tocará. Quería volver a estar a la par", dijo el jugador en Impacto.