Alberto Fernández celebró el millón de vacunados con críticas a la oposición

El presidente Alberto Fernández celebró que Argentina haya pasado el primer millón de vacunados contra el coronavirus gracias a los acuerdos firmados con múltiples productores de medicamentos sin importar "la ideología" y recordó que el sistema de salud fue "derruido" en la gestión de Juntos por el Cambio.

El primer mandatario recorrió, junto al gobernador Axel Kicillof y a la titular del PAMI Luana Volnovich, las áreas del Hospital del Bicentenario de la localidad bonaerense de Ituzaingó destinadas al operativo de vacunación, después de que Argentina superara el jueves el primer millón de vacunados contra el coronavirus.

Durante la visita, Fernández señaló que "el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas" y que Argentina está "entre los privilegiados del 90% que las reciben". En ese marco, el Presidente asumió que el nivel de llegada de vacunas al país no crece "al ritmo que se hubiera querido, ni siquiera al que se contrató", pero ponderó que, aún así, se sigue "avanzando y mejorando".

Alberto Fernández señaló que "el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas" y que Argentina está "entre los privilegiados del 90% que las reciben". El Presidente recordó que, hace un año, se tuvo que "cuidar la salud de la gente" con la llegada de la Covid-19 en un contexto de "un sistema de salud derruido". Lamentó en ese sentido que "en la provincia de Buenos Aires hubo alguien que dijo, como compromiso, que nunca más se iba a construir un hospital", en referencia a la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Fernández recordó que cuando se firmó el acuerdo con la Federación Rusa por la vacuna Sputnik, "aparecieron los agoreros de siempre y lograron asustar a muchos" ciudadanos. "Entonces le pedí a Axel (Kicillof) que se la diera él para empezar a inspirar confianza. Después, cuando fue autorizada, me vacuné yo, Ginés, Cristina, Daniel (Gollán) para inspirar confianza. Y no me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados VIP como si lo hubiéramos hecho a escondidas y lo único que hicimos es mostrarle al público que nos estábamos vacunando para terminar con la objetiva difamación que decía que no era confiable la vacuna", dijo el mandatario que apuntó que esos actores "no fueron capaces de traer una idea para conseguir una vacuna".

🎙“Nos vacunamos para inspirar confianza, y no me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados VIP. Lo que hicimos fue mostrarle al público que nos vacunábamos para terminar con la difamación”. El presidente @alferdez en el monitoreo del operativo de vacunación. pic.twitter.com/zjncFXjm9L — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) March 5, 2021

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof recordó que el gobierno de Juntos por el Cambio "decidió no abrir hospitales", e incluso convirtió "en una especie de triunfo no abrir hospitales, cuando Ituzaingó y la provincia, los necesitan". El gobernador también apuntó contra aquellos actores "dañinos" que "militaron contra la vacuna" en "una apuesta para que fracasara". "Afortunadamente, ganamos ahí también y tenemos 3 millones 800 mil personas anotadas en la provincia" para recibir la vacuna, dijo el mandatario bonaerense.

Según el Monitor Público de Vacunación, al viernes se realizaron 1.357.596 aplicaciones de vacunas, de un total de 2.231.310 dosis distribuidas en forma equitativa en todo el país.

Del total de vacunados, 1.030.504 fueron inoculados con la primera dosis y 327.092 con las dos dosis.

Fuente: Agencia Télam

