Covid-19: Córdoba recibió una nueva partida de 40.500 vacunas Sinopharm

Córdoba recibió este lunes una nueva partida de vacunas contra el coronavirus. Se trata de 40.500 dosis de la vacuna Sinopharm enviadas por el Gobierno nacional para personas de hasta 59 años inclusive.

Según indicó el Ministerio de Salud de la Provincia, serán aplicadas a equipos de salud, docentes, fuerzas de seguridad (Policía, Servicio Penitenciario y FPA) y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los docentes que recibirán las dosis son los de nivel inicial y de educación especial tanto del sector público como privado.

"Todas las personas que se están inscribiendo serán vacunadas a medida que Nación envíe dosis de la vacuna para tal fin a nuestra Provincia", indicó el Gobierno provincial y aclaró que mientras tanto, se continúa vacunando a personas mayores de 70 años que ya han recibido su turno de vacunación.

En ese marco, cabe recordar que los mayores de 70 años se pueden inscribir para vacunarse sin necesidad de contar con CiDi.

La Provincia indicó que quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria contra el coronavirus deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente, para asistir según día y lugar indicado. Solicitan que "aquellas personas que no cuentan con turno no deben asistir a los vacunatorios".

