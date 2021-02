Sadop alertó por falta de insumos para proteger al personal docente

Gerardo Bernardi, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, advirtió que "algunas escuelas todavía no han entregado el kit sanitario".

Este jueves, Gerardo Bernardi, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) advirtió que "algunas escuelas todavía no han entregado el kit sanitario" al personal docente, y que otras directamente han decidido no implementarlo.

“Les recordamos a los empleadores de la educación privada que deben proveer a los docentes, en tiempo y en forma, de todos los elementos de protección personal y de bioseguridad establecidos en los protocolos tanto nacional como provincial”, dijo Bernardi.

El secretario general de Sadop destacó además: "Hay que subrayar que esto ya fue acordado en reuniones institucionales que la organización sindical ha mantenido tanto en el Consejo Provincial de Políticas Educativas (donde participa el Ministerio de Educación) como en la llevada a cabo con el Consejo Católico de Educación que nuclea a las escuelas confesionales del sector privado".

“Muchas están cumpliendo con su obligación. Pero sabemos de algunas escuelas que todavía no han

entregado el kit sanitario y de otras que directamente dijeron que no van a proveerlo. De ser necesario

pediremos participación al COE para asegurarnos del cumplimiento de su responsabilidad y, con la

escuela que no cumpla, o haremos retención de servicio o seguiremos con la educación virtual como en

el 2020”, advirtió Bernardi.

Y concluyó: "Queremos volver a la presencialidad, pero de manera segura y la falta de entrega de dichos elementos

pone en riesgo la salud de los docentes privados en el cumplimiento de la responsabilidad laboral".