Vuelta a las aulas: Uepc pide a la Provincia cubrir las suplencias docentes

El sistema educativo provincial comenzó a dar sus primeros pasos en el ciclo lectivo 2021 con el regreso a las escuelas de los docentes de los niveles inicial, primario y secundario, mientras que se espera que este viernes regresen a las aulas los alumnos de sexto grado y sexto año que “no hayan completado el ciclo 2020” tanto de escuelas públicas como las privadas.

Ante la inminente vuelta a clases el 1 de marzo del resto de la comunidad educativa, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) dio a conocer en un comunicado su exigencia a las autoridades provinciales para que dé cobertura a las suplencias pendientes.

En diálogo con La Nueva Mañana, el secretario adjunto de la Uepc, Oscar Ruibal, explicó: “Este es uno de los ejes centrales de la demanda de la Unión de Educadores, tomando como referencia las situaciones que se vivieron en el ciclo lectivo 2020. La implementación de la actividad virtual implicó una sobrecarga laboral, particularmente por la pérdida de referencia y de respeto a la carga por cantidad de horas cátedra. La conexión permanente del docente, la demanda en cualquier hora del día y cualquier día de la semana generó mucha distorsión en el respeto a la jornada laboral”, indicó.

“Sobrecarga laboral y menoscabo de la jornada horaria”

“Esto se vio agudizado porque la Provincia tomó la determinación de no revisar la designación para la cobertura de los cargos vacantes que se producían naturalmente en el sistema educativo. Eso llevó a una serie de prácticas que también están en línea de la sobrecarga laboral y el menoscabo de la jornada horaria. Por eso, nosotros lo hemos puesto como uno de los temas centrales de este año en curso”, advirtió Ruibal.

El secretario adjunto de la Uepc explicó en ese sentido que recién esta semana, con el retorno de los docentes a la actividad presencial, se está tomando conocimiento cabal de cuál es la situación de vacantes, que deberá ser informada al Ministerio. También se deberá comunicar cuál es la situación de los docentes que han sido eximidos de la presencialidad por enfermedades prevalentes, embarazo o ser mayores de 60 años. “Están eximidos de concurrir a los lugares de trabajo, pero no así de prestar el servicio en forma virtual”, explicó Ruibal.

Esta eximición llamada “dispensa” toma como referencia un decreto del Ministerio de Trabajo de la Nación y fue adecuado por el Consejo Federal de Educación y el propio Gobierno de la Provincia de Córdoba. Los docentes “dispensados”, en el caso de los públicos, hacen la gestión a través del CIDI (Ciudadano Digital), mientras que los de gestión privada hacen una presentación al representante legal. “Tienen una cobertura para dispensar su presencia en el lugar de trabajo. pero debe cumplir sus funciones desde su domicilio en términos virtuales”, explica la disposición.

“En esta semana se están relevando la situación de vacantes y esperamos tener en los próximos días un panorama de parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Sabemos, por ejemplo, que para el nivel inicial y primario está previsto para la última etapa de mes de febrero realizar los actos públicos para la cobertura de los cargos, y estamos esperando que estos actos se concreten también en el nivel secundario y superior”, dijo Ruibal.

El secretario adjunto advirtió sin embargo que no se tiene aún un relevamiento sobre la cantidad de docentes en condiciones de ser dispensados, ni las vacantes por licencias por enfermedad, que se gestionan directamente vía CIDI, las primeras, y a través de la dirección de Salud Laboral de la provincia, en el segundo caso.

Actas y cierre de escuelas

-¿Está previsto que todas las escuelas abran sus puertas y vuelvan a la presencialidad?

-El miércoles pasado, varios directivos con buen criterio y con el consentimiento de los supervisores han decidido mantener por varios días la actividad virtual, atento a que sus establecimientos no estaban en condiciones para dar cumplimiento del protocolo sanitario. En otros casos, ha habido intervenciones de la Unión de Educadores que mediante sus delegados, a través de las actas correspondientes, se instó al cierre de esas escuelas. Esas actas las hemos presentado al COE Central.

La situación es variada. No puedo dar un número concreto de actas labradas esta semana, pero sí hay un número interesante de escuelas que decidieron continuar la actividad virtual. Si bien los problemas edilicios son una situación que se da con frecuencia, no se pueden replicar lógicas de años anteriores por la necesidad de dar cumplimiento a las condiciones de higiene o seguridad sanitaria. Hoy si el baño no funciona, no podemos seguir con las clases bajo la promesa de arreglo a la brevedad. Se corta de inmediato la presencialidad. Si no hay termómetros para tomar la temperatura en el ingreso, también, porque son situaciones de riesgo.

-¿Qué sensación comparten los docentes ante la inminente vuelta a las aulas?

-Tenemos consultas de gente que está dentro de los núcleos de personas dispensadas que quieren ir a trabajar, y compañeros que tienen temor, algunos porque no están vacunados. A ellos les decimos que la vacuna es importante pero no exime de la obligación de que los establecimientos educativos deben tener las condiciones concretas de sanidad para personas vacunadas y no vacunadas también. En Córdoba, la vacunación para docentes mayores de 60 años ya comenzó. Varios ya hemos recibido la primera dosis y hay un cronograma que se dispuso a nivel nacional para remitir las vacunas para el personal docente a las provincias.

Paritarias provinciales y nacionales

-El miércoles se realizó la primera reunión virtual en el marco de las paritarias provinciales. ¿Qué expectativas se abren a partir de ese encuentro?

-Lo que nos informaron, y en estos días se hará el anuncio oficial, es que se va a pagar mensualmente durante el año un monto adicional no remunerativo para la adquisición de barbijos y máscaras que se establecen por protocolo. Será para docentes que cumplan tareas presenciales.

- ¿Se solicitó algún porcentaje concreto de recomposición salarial?

Nosotros expusimos dos cuestiones básicas para iniciar el debate salarial: por un lado, que los salarios del año 2021 tienen que estar por encima del índice inflacionario. Por el otro, que el año pasado los salarios quedaron muy por detrás de la inflación y la canasta alimentaria, por lo tanto, pedimos que también se incorpore este ítem en la discusión salarial, para revertir la pérdida que tuvimos en el 2020. Sobre estos temas continuará este viernes o el lunes próximo el segundo encuentro de paritarias.

-¿Qué expectativas hay por otro lado respecto a la paritaria nacional, que también arrancó el jueves?

Lo que allí nosotros estamos planteando es básicamente el mismo criterio: la necesidad de que el salario le gane a la inflación, pero además la provisión de una mejora sustancial en el Fondo de Incentivo Docente, donde se asignen recursos de la Nación a salarios e intervenciones vinculadas a garantizar recursos para que los protocolos de presencialidad se cumplan.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]