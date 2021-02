La cordobesa Daniela Pontel se suma al plantel femenino de River

Daniela Pontel está cumpliendo su sueño.

Es que la arquera cordobesa, oriunda de Sampacho, se sumó en las últimas horas al plantel semiprofesional de River Plate, donde jugará el máximo torneo de fútbol femenino que organiza AFA.

Pontel que hasta la semana pasada formaba parte del plantel de Estudiantes de Río Cuarto que dirige Delfina Leal está logrando una de sus grandes metas.

"Estoy feliz de poder sumarme a River, estar acá, formar parte del plantel y poder dar este paso. Obviamente que como hincha del club es mucho más especial. Es un sueño para mí. Poder estar cumpliéndolo ahora es algo muy lindo. Todo el club y todo lo que conlleva el club es hermoso y es tremendo, muy lindo vivirlo desde adentro", contó la arquera en declaraciones al sitio de Al Toque Deportes.

Cabe recordar que Pontel, que en el 2019 defendió el arco de Fusión FC, integró el plantel de la Selección de la Liga Regional de Río Cuarto y fue parte de una concentración de entrenamientos en el Predio de Ezeiza junto a la Selección Argentina.

"Ayer ya me instalé en Buenos Aires y tuve mi primera práctica, entrenamos doble turno. Yo seguía los partidos de River pero al estar adentro se nota más la diferencia de nivel que hay con respecto a la Liga de Río Cuarto. Personalmente me sentí bien, obviamente que siempre hay cosas por mejorar, debo estar más atenta porque el juego es más dinámico... Fue fundamental haber continuado entrenando en el 2020 a pesar del parate de la disciplina porque sino lo hubiese hecho hoy no podría rendir", afirmó en declaraciones a LV16 de Río Cuarto.