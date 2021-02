Juan Schiaretti inauguró obras en Villa Inés, El Trébol y Campo de la Ribera

Este miércoles, el gobernador Juan Schiaretti junto a la diputada nacional y coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo; el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llayora; y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure; dejaron oficialmente inauguradas las obras de integración urbana realizadas en los barrios Villa Inés, El Trébol y Campo de La Ribera.

Los trabajos, que benefician a unas 750 familias que habitan este sector del sudeste de la Capital, demandaron una inversión superior a los 215 millones de pesos. En la zona se ejecutaron tareas de mitigación ambiental, red de agua potable, cordón cuneta, hormigonado de badenes y bocacalles, concreto asfáltico, veredas en la totalidad de las manzanas, rampas de acceso y red cloacal, con 165 conexiones domiciliarias.

Además, se construyó un playón deportivo de 600 metros cuadrados, un teatrino, pista de bicicross, canchas de fútbol, canteros para la realización de huertas, canchas de bochas, pergolado para el armado de ferias locales, kits de juegos, mobiliario urbano y adecuación de espacios verdes.

“Ha quedado espectacular este predio que antes era un basural y ahora es de ustedes, de los vecinos. Es una gran alegría que la Provincia haya invertido 215 millones de pesos en estas obras, que sirven para mejorar la calidad de vida de las familias de estos tres barrios. Nosotros estamos convencidos que la justicia social es un objetivo irrenunciable del Estado provincial, y por eso tenemos que darle una mano a aquellos que menos tienen”, inició Schiaretti.

En el lugar, se avanza en el mejoramiento de la red de servicio de provisión eléctrica, con instalación de subestaciones trasformadoras y provisión de cable piloto para la conexión del alumbrado público. En relación a este aspecto, el primer mandatario provincial afirmó: “Seguiremos adelante con las obras del mejoramiento de la red eléctrica que está haciendo Epec con una inversión de 10 millones de pesos, ya va un 30 por ciento y estoy muy contento”.

Por otro lado, el Gobernador señaló la importancia de la escritura de las viviendas: “Seguiremos trabajando para que cada familia tenga la escrituración de su casa, porque ahí es cuando uno tiene la tranquilidad de dejarle la casa a sus hijos, así que donde falten escrituras, el Gobierno se va a encargar de hacerlas”.

En la jornada, Schiaretti también anunció la edificación de un Centro Comunitario, con una inversión de 41.585.800 pesos, fondos aportados por el Gobierno Nacional.

A su turno, Alejandra Vigo agradeció el trabajo realizado y la confianza que se fue creando entre los vecinos y el Estado: “En este lugar, nadie creía en nadie y lo primero que trabajamos fue la confianza entre el Gobierno y los vecinos, y hoy miren lo que hemos logrado cohesión social, todos juntos y hermanados, en una obra que nos beneficia a todos.”

El intendente Martín Llaryora sostuvo que “esto parecía hace mucho imposible, y no es imposible. No es imposible que lugares o asentamientos de trabajadores tengan un cordón cuneta, agua potable, luz, un lugar para que sus hijos practiquen deportes, un salón comunitario. No es imposible si nos juntamos todos, y si tenemos un gobernador y un equipo municipal que trabajan en conjunto para que muchos más barrios puedan tener esta alegría que todos los vecinos hoy están compartiendo”.

Integración socio urbana

Las obras de infraestructura y urbanización se enmarcan dentro de una política gubernamental coordinada por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. Su objetivo es mejorarles la calidad de vida a miles de vecinos, a través de acciones que fortalezcan la cohesión comunitaria-social, la integración urbana y la inclusión social.

Actualmente, se llevan a cabo tareas simultáneas en San Javier, San Lorenzo, La Merced, El Tropezón y Barranco Yaco. Mientras que, en el interior, avanzan los trabajos en El Zanjón de Carlos Paz, en La Calera y en Saldán. En Córdoba capital ya fueron inauguradas las obras que transformaron Comunidad Renó y La Tela, y está en marcha un plan de urbanización para otros diez barrios carentes de infraestructura básica.