Lo barato sale caro.

Un muchacho golpea las manos en la puerta de la casa de Guillermo, vecino de barrio Argüello, en el norte de la ciudad de Córdoba. Es sábado a la tarde y se escucha de fondo la radio que transmite fútbol. Guillermo se asoma por la ventana y desde la vereda un muchacho de unos 20 años, acompañado por otro joven, con tomo simpático comienza a tejer la trampa.

-Hola jefe, buenas tardes. Le cortamos el pasto por dos mil quiniento’. Le cortamos las ramas también y le dejamos todo limpito.

-Pero si tengo dos canteritos nomás…

-Dele, jefe. Le barremos la vereda también…

-Bueno, dale. Avisame cuando terminen.

A la media hora suenan las palmas otra vez. Guillermo sale con tres mil pesos en la mano, con la intención de recompensarle para arriba el precio de la tarea.

-¡¿Qué tres mil?! Doce mil quiniento’ le dije.

-No, no, pará. Vos me dijiste dos mil quiniento’.

El tono simpático que en principio ensayó el muchacho desapareció por completo. La discusión fue subiendo de tono y hubo intercambio de insultos. De repente, de la nada apareció en escena un hombre de unos cuarenta años, que también increpó al dueño de casa.

-Vos te querés aprovechar de los chicos. Más vale que pagués o te hacemos quilombo acá –sentenció.

Guillermo ingresó a su casa visiblemente nervioso. Pensó en llamar a la policía pero uno de sus hijos lo convenció para que no llamara y se sacarse el problema rápidamente de encima. Buscó 5.000 pesos más y a través de las rejas les entregó 8.000 pesos, tras lo cual uno de los muchachos tomó el dinero con desprecio y los tres se fueron vociferando insultos hacia dueño de casa. Las ramas que habían cortado del árbol quedaron tiradas en la vereda y en la calle, como símbolo de una tarde en la que un vecino quiso tener un gesto amable, entendiendo que la crisis económica golpea fuerte en la calle, pero que fue estafado en su buena fe.

“Me amargaron el día. Pensé en darles una mano, tirarles unos mangos… si apenas tengo dos canteritos de un metro cuadrado, pero me apretaron mal. En un momento pensé que podían empezar a romper los vidrios de la casa si no le pagaba lo que pedían”, le contó Guillermo a La Nueva Mañana.

Un modus operandi que se extiende por diversos barrios

Según pudo conocer la LNM, esta modalidad de jóvenes que se presentan en modo de “buscar una changa” y que finalmente terminan por estafar y extorsionar a los vecinos ya es común que suceda en distintos barrios.

En Poeta Lugones y Marqués de Sobremonte la situación se ha repetido. Melisa le contó a LNM: “Unos muchachos, creo que vi tres, me dijeron que me podaban los árboles por 2.500 pesos. Fue el jueves al mediodía. Cuando salí a pagarles me dijeron que era 12.500, que había escuchado mal. Les dije que no les iba a pagar esa plata, pero me amenazaron con quedarse todo el día acá si no les pagaba. Yo tuve miedo porque tenía que salir a hacer unas cosas y no quería dejar la casa sola. Me puse nerviosa, mis hijos no estaban y ellos seguían ahí en la vereda. Entonces salí y les di 13.000 pesos. Se fueron y me dejaron todas las ramas en la vereda. Ayer me enteré que en la otra cuadra pasó lo mismo”.

La Policía recomienda que ante esta situación los vecinos llamen de manera inmediata al 911 para denunciar y pedir la asistencia al lugar de un móvil policial.