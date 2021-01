“Quiero volver al cuarteto familiar que compartía con mis padres”

Especial para La Nueva Mañana

LORENA JIMÉNEZ:

En momentos en que todo el espectro artístico pareciera moverse a ciegas, y tanteando los cómo, cuándo, dónde y de qué modo continuar con sus actividades, Lorena Jiménez apuesta a continuar con el ejercicio natural de su profesión. Mientras, contempla otras posibilidades de desarrollar sus oficios, en consonancia con los tiempos que corren y con las particulares complicaciones que estos presentan.

¿Cómo te percibís en cuanto artista?

-Me siento una usina… aunque a veces me percibo lerda. Como artista mujer cuartetera, para mí estuvo muy bueno traer de nuevo el cuarteto característico, al que llamo “ese jardín abandonado”. Con ese el estilo que no se estila… con el vestido que no se usa… un cuarteto romántico. Quiero retomar ese espíritu del baile, donde el músico no era el artífice del encuentro, sino quien adornaba los encuentros entre las personas… Ese cuarteto está en lo profundo de nuestra memoria emotiva, en recuerdos del pueblo, de nuestros abuelos… Yo quise sacar esas canciones del vinilo y ponerle voz de mujer actual. En momentos en que la tecnología nos abruma y subsume, yo no quise imitar las formas del cuarteto actual. Quiero volver al cuarteto familiar que yo compartía con mis padres… ¡Regresar a las matinés!

2020, el año del Covid, desde lo personal y desde lo artístico, ¿qué te dejó?

-Lo que me dejó el 2020 es complejo de describir. El comienzo de ese año fue muy positivo. Toqué en La Diablera -donde me fue a ver mi papá y mi familia-, pero pronto se frustró todo por el Covid. Lo primero que experimenté cuando llegó la pandemia fue una desorientación absoluta sobre el cómo llevar a cabo todo lo que me tocaba. Tuve que aprender a hacer cosas que nunca había hecho, como ser madre -maestra incluida- 24 horas al día. Levantarme y encontrarme con la parva de platos sucios de la noche anterior; ver que mi hijo estaba tan o más desorientado que yo, y que se volvió un obsesivo viendo tele todo el tiempo. Pero además demandando atención constantemente; y yo queriendo estar tirada en la cama todo el día. Después me di cuenta que así no podía seguir y me puse las pilas. Me dediqué a estudiar guitarra, ukelele, y mis canciones en el piano. También abordé una tarea pendiente, que era sacar canciones en francés de Edith Piaf. Y me volví a conectar con el estudio. Canalicé mis energías en el “aprender”… fue duro, pero pude sacarle provecho.

¿Proyectos para el 2021?

-Muuuchos…En lo inmediato tengo una presentación el 4 de febrero en La Estación, junto a Andrea Contreras… después todo depende de cómo estemos respecto a la pandemia, pero igual pienso grabar el video de la canción que hice para mi hijo… grabar una de Zaz, en francés…, avanzar en la preparación del repertorio de Edith Piaf… También una canción especial para la mujer, para aquella que se va de su casa para dedicarse a componer canciones… Está el proyecto cinematográfico cordobés -de Rosendo Ruiz- de un policial negro de época (Tunga), y la producción de un piloto para televisión. E insistir en volver a presentar la obra de teatro Amoratadas, en la cual trabajé entre 2003 y 2006.

La temporada de verano del 2021 es…

- …Jugada. Nosotros íbamos a presentar Amoratadas, pero empezamos a ensayar… y me agarré el Covid. Hubo que suspenderla para esta temporada, es que se arriesga mucho. Yo toqué un par de veces, con los límites de gente permitido, pero después tenés que volver a tu casa a ver a tus mayores y andás con un escozor que te dejó la presentación, muy molesto. Mirá lo que me pasó a mí, me la pasé tratando de escapar de este bicho maldito, pero me encontró igual. Una es joven, y tiene muchas chances de salir airosa, pero tenía terror de contagiar a mis viejos.

¿Cómo te contagiaste y cómo transitaste la enfermedad?

-Me lo agarré grabando una canción nueva que compuse para mi hijo. En el lugar menos pensado. Yo era la única sin barbijo porque tenía que cantar, pero los demás, todos con barbijo y a distancia. Al otro día me dio positivo. Salí despavorida, volví a hisoparme a las 48 horas y me dio negativo. Salí feliz, pero luego de otras 48 horas, nuevamente positivo… un bajón. Me pegó muy mal, con dolores de todo tipo: cuello, espalda, huesos y fiebre. Al principio no lo quise asumir, negué, creí que era por dormir mal. Ahora, aunque me dieron el alta, siento las secuelas que me quedaron. De vez en cuando me vuelven los síntomas… y me pide cama. Ahora tengo la tranquilidad de que por un tiempo no me lo vuelvo a agarrar, espero. Tengo gran esperanza en que lleguen las vacunas. Quiero viajar con mi familia, todos juntos.

¿Tenés posición tomada en lo que atañe al movimiento feminista?

-Yo formé parte del movimiento… y me he pronunciado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también he sido cobarde porque he borrado textos que hice circular por no soportar las agresiones… Pero estoy muy a favor de las conquistas y avances en nuestros derechos.

¿Cómo asumís ser hija de una figura tan popular como tu padre?

-Yo soy… Lorena ¡Ji mé nez! Orgullosa de mi apellido, y muy orgullosa de pertenecer a una familia a la que Córdoba le tiene mucho cariño. Yo soy parte de la “Mona-rquía cordobesa”, y bien cordobesa. Sé que mi familia es parte del espectro de identidad cultural de Córdoba. Hubiera podido irme a otro país, y cambiar nombre y apellido, pero no quise, porque no forma parte de mi esencia.

¿Qué no has hecho hasta ahora y te gustaría hacer, en el plano artístico?

-Lo que quisiera hacer, y no hice hasta ahora, es poder componer mejor las canciones para el tipo de cuarteto que yo hago. Las que yo escribo son muy largas para ese estilo.

