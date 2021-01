El radicalismo pide publicar los datos del plan de vacunación en Córdoba

"No nos sirve de nada ver arribar aviones si no sabemos dónde, cuándo, cómo o quiénes reciben las dosis", dijo Cossar.

A partir de una iniciativa del radical Marcelo Cossar, la oposición legislativa comenzará el período 2021 con un pedido de informes que ingresará formalmente el lunes y que solicita a la Provincia datos sobre el la marcha y las características generales de la campaña de vacunación la contra Covid-19 en Córdoba, “con detalle de protocolos, etapas, monitoreo y cronogramas, modalidades de distribución de dosis a los centros de vacunación, criterio de selección de grupos prioritarios a vacunar”, entre otros aspectos relevantes que consideran casi todo el universo de la práctica.

El proyecto que tiene como co-firmantes a los representantes de la UCR y Encuentro Vecinal Córdoba se pregunta también si el Gobernador ha recibido la vacuna y solicita datos específicos al respecto, en caso de una respuesta negativa.

“La vacuna contra el Coivd-19 aparece como esperanza de vida y el acceso debe ser garantizado de modo gratuito, equitativo, justo y transparente. Hablamos entonces de garantizar dos accesos: a la vacunación y a la información respecto del proceso. No hay margen, ni pequeñito siquiera, para los favoritismos o las avivadas. No podemos negociar eso ni un centímetro”, dijo Cossar al justificar el pedido de informes en el marco de una apuesta a la transparencia del proceso de vacunación.

De hecho, el proyecto presentado también solicita que el Gobierno “publique en su sitio web el Plan/Programa/Campaña de Vacunación contra Covid-19 con cronograma actualizado en forma permanente, nombres completos, profesión/actividad y lugar de trabajo de las personas que al 31/01/2021 han sido vacunadas, y mantener idéntica información actualizada en forma permanente hasta que concluya la etapa de vacunación para minimizar los riesgos asociados al Covid-19”. “Esta información debe considerarse de carácter público y de pleno acceso de los ciudadanos”, consideran los firmantes.

“No podemos pedir solidaridad comunitaria si ni siquiera brindamos herramientas para esa solidaridad. En este momento, resulta importante obrar en la más absoluta transparencia, despejar las dudas y minimizar el estado de ansiedad de la población de Córdoba”, dijo el radical que impulsa la acción. “En este momento necesitamos información, no espectáculo. No nos sirve de nada ver despegar y arribar aviones si no podemos conocer dónde, cuándo, cómo o quiénes reciben las dosis”, afirmó Cossar.