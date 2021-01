"La hotelería es una de las principales áreas afectadas”, reclamó el sector

En el marco de la crisis económica, el Amerian Córdoba Park Hotel, ubicado en boulevar San Juan e Hipólito Yrigoyen, anunció esta semana el cierre de sus puertas y se suma así, a los otros tres hoteles reconocidos de Córdoba que también dejaron de funcionar, tal como el Orfeo Suites, el Sheraton y el Interplaza.

“Son muchos los hoteles que tratan de sostener el cierre con empleados, con mantenimiento y es la realidad económica y parte de la restricción lo que se comió esta actividad”, explicó en declaraciones a Cadena 3, Fernando Desbots, presidente de la Sociedad Hotelera de Córdoba (Fehgra filial Córdoba) y agregó que es la realidad que vive el sector desde hace casi un año.

Desbots aseguró que hay otros de tres estrellas que no son públicos y notorios pero que tampoco han podido abrir sus puertas. “Lamentablemente con este estado de situación pandémico la hotelería es una de las principales áreas afectadas”, señaló.

A nivel nacional, el representante de la Sociedad Hotelera planteó que la situación puede ser aún peor por los diferentes cierres. “Distintas provincias volvieron a fase 1 y todas estas situaciones generaron que nadie pueda venir a Córdoba, y gracias a Dios tenemos una provincia que no ha aprobado ningún tipo de restricciones en este tiempo. Otras lo hacen en un determinado horario y todo esto afecta a la hotelería y a la gastronomía”, reflexionó.

El cierre del Amérian deja sin empleo a unas 40 familias. “Es doloroso, la gente, los empleados la están pasando muy mal, hay una situación muy particular con los empleados también porque sin empresa no hay trabajo y sin trabajo no hay empresa”, lamentó.

En ese marco comentó que uno de los pocos hoteles de esta categoría que se mantiene aún es el Holiday Inn, pero apenas tiene funcionando una de sus alas con 30 habitaciones.

