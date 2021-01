Cooperativa de Cartonerxs-Recicladorxs “Podemos”: recolectar para reciclar

La cooperativa “Podemos” cuenta con diferentes grupos dentro de su estructura, hay quienes trabajan como servidores urbanos (como lo hacen los integrantes de La Esperanza) y el grupo de mantenimiento de las calles de la villa, pues allí no entran ni los camiones de basura ni nadie realiza la limpieza, por lo cual son los vecinos quienes se encargan de esta labor al igual que la de los espacios sociocomunitarios.

También tienen un comedor, un merendero y durante la pandemia fue un espacio que creció mucho porque obviamente los primeros meses de la cuarentena, los compañeros no pudieron salir a juntar materiales a las calles, entonces lo que es el ingreso diario no pudo concretarse y aunque recibieron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), no alcanzó pues la mayoría conforma familias numerosas, con varios hijos.

Como paliativo durante los últimos meses de 2020 se realizaron diversas actividades tendientes a ayudar a la gente que habita en la villa, como culminación de un año muy duro para todos, en especial para los sectores más vulnerables.

Asimismo, en diciembre se juntaron carreros, cartoneros y recicladores para hacer entrega de elementos de higiene y seguridad e indumentaria provistos por la Faccyr-CTEP en el marco del Programa Argentina Recicla además de la “Campaña de Donaciones para unas Felices Fiestas”.

En diálogo con Santiago Gamboa, uno de los referentes de la entidad, comentó: “El área donde los recicladores realizan sus tareas es bastante extensa, pues se trabaja todo lo que es Alta Córdoba, digamos, que es el barrio donde vive la mayoría con algunos que van a juntar al centro y otros hacia la zona norte, para distintos lados, ya sea para la avenida Juan B. Justo y después para Rodríguez del Busto”.

¿En qué tipo de vehículos suelen salir a recoger los materiales?

- Todos los compañeros que son recuperadores urbanos (cartoneros y cartoneras) salen algunos con carros de mano, otros con bicicleta y carro, con moto y carro y solo un par de los socios tienen camionetas, las cuales a veces las utilizan, pero generalmente la tarea se realiza a pie, con bici o moto.

¿Cuáles materiales separan?

- Se recoge todo tipo de material (cartón, papel, plásticos o elementos metálicos, también). Por ahora estamos vendiéndoles a galponeros, pero tenemos la firme intención de vender nosotros directamente el material, sin intermediarios, y es con ese objetivo que como federación estamos generando un sistema de comercialización. Para que ello no suceda, requiere de una infraestructura, el objetivo siguiente es que la Municipalidad nos dé el trabajo e invierta dinero para que pueda funcionar una estructura a través de la cual se puedan comercializar estos desechos.

Por otra parte, la cooperativa no tiene un galpón techado, por lo cual, generalmente, el acopio se realiza en casas de algún socio, con lo que enfrentan al inconveniente de que si llueve el material se moja, baja la calidad y pierde mucho valor. Además, “imaginate tener esos elementos en la casa de los compañeros representa un gran peligro en lo relativo al material mojado por esta cuestión del dengue, lo cual se convierte en peligroso sanitariamente, por lo que estamos buscando espacios colectivos de acopio. Esa es la situación de nuestra cooperativa y de los materiales que trabajamos”, agregó Gamboa.

Recolectar para reciclar

Lo que juntan los recicladores luego es distribuido entre varios compradores: los que adquieren papel y cartón y otros metales, con lo cual tienen distintos intermediarios.

Los plásticos no se juntan tanto, como el plástico duro de las sillas, de los baldes, todos los tipos de PET y de soplado, los cuales con la lluvia también acumulan agua que se pudre, “de allí la importancia de que la Municipalidad nos reconozca para mejorar las condiciones de todas esas personas que hacen un trabajo de recuperación de residuos que ellos desde el municipio no están haciendo porque no reciclan casi nada de los residuos sólidos urbanos, de los cuales se recupera muy poco, lo cual representa menos de 1% de lo que se recoge”, sostuvo el dirigente.

Entretanto, “el predio de Piedra Blanca también está en las últimas, de hecho pensaban en ampliarlo y no sé qué se habrá resuelto la semana pasada, pero en fin es todo material que si no se recupera va a enterramiento, en tanto en nuestra cooperativa muchos compañeros están en condiciones de recuperar todo ese material”, asegura.

Ahora se retiraron los contenedores verdes y negros de las principales avenidas de la ciudad…

- La gestión de la basura en la ciudad está bastante olvidada. Algunos municipios sí recuperan algo pero se debe recuperar mucho más, debe haber una política más amplia para toda la provincia, pues a Piedra Blanca no va solo la basura de Córdoba. Se debe pensar en gestionar esos residuos y reducir la cantidad que se entierra, con una opción más actual a través de la que se pueda trabajar más seriamente en el tema. Por otra parte, hay gente de nuestro sector que ya hace eso y no está reconocida como tal.

Economía social

Respecto de la parte económica, “los compañeros organizados en estas cooperativas perciben el salario social complementario o sea un reconocimiento del Estado nacional al trabajo de todas esas personas, lo cual resulta solo un complemento a la espera de un salario más digno. En este laburo se debe trabajar toda la semana, pues ya con un día que no salgan baja un montón lo recogido”, añadió el cooperativista.

Por otra parte, “esta cuarentena fue muy dura para todos los sectores, pero los compañeros cartoneros, quienes se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, son los más castigados siempre. Faccyr ha colaborado desde en acciones comunitarias con alimentos para las familias, haciendo un profundo trabajo de salud, con vinculación con la Clínica Che Guevara, que nos acompañaron durante toda esta situación de crisis”, finalizó Santiago.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]