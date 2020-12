Salud volvió a advertir sobre la circulación comunitaria de Covid en el país

El Ministerio de Salud de la Nación recordó este lunes que a pesar de la disminución de casos de coronavirus sigue habiendo circulación comunitaria en el país y mostró su preocupación por el aumento en los países limítrofes, según señaló la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte.

"Si bien nos encontramos en un descenso en el número de casos, esto no es así en todas las jurisdicciones", aseguró la funcionaria quien agregó: "Seguimos en la gran mayoría de las localidades con transmisión comunitaria, esto significa que el virus sigue circulando a pesar de que en muchos lados está disminuyendo".

Además, resaltó que "se está registrando un aumento de casos en los países limítrofes".

Durante el reporte que emite el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en el país, Rearte destacó las medidas de prevención a tener en cuenta para las fiestas de Navidad y Fin de Año.

"Lo más importante es la planificación de todo lo que vamos a hacer en las próximas semanas para cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos", dijo la epidemióloga.

En ese sentido, reiteró la importancia de evitar las reuniones sociales "que no sean necesarias durante estas semanas", y en caso de tenerlas, "limitar el número de personas". Pero además, aconsejó no organizar salidas posteriores a las fiestas para disminuir el riesgo de contagios.

"La circulación del virus es mayor en espacios cerrados, es mayor cuando hay un número grande de personas y es mayor cuando esas personas no están dentro de nuestros contacto habituales, es mayor cuando no respetamos las medidas de distanciamiento, cuando no usamos tapabocas", señaló.

— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) December 21, 2020

Rearte pidió también mantener la distancia durante las reuniones, no compartir platos ni vasos y "limitar el consumo de alcohol en exceso. Eso hace que perdamos y disminuyamos las normas de distanciamiento".

Por su parte, la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, Judit Díaz Bazán, habló sobre los preparativos para el operativo de vacunación contra el Covid-19 y adelantó que "esta campaña va a ser distinta a otras, necesitamos distanciamiento entre las personas, hay que adecuar los lugares donde vamos a recibir las personas que vamos a inmunizar, y necesitamos fuertemente el control en la trazabilidad de la cadena de frío".

Díaz Bazán explicó que se está trabajando en multiplicar los puntos de vacunación y en adecuar los espacios para garantizar la protección de las personas que van a vacunarse como del personal de salud.

También reiteró el pedido de continuar con los controles médicos durante la pandemia, en especial las personas con enfermedades de riesgo como las cardiovasculares o la diabetes. Pero además puso especial atención a las mujeres embarazadas a quienes les pidió "continuar con los controles para cada etapa del embarazo" ya que cada estadío requiere un análisis distinto para garantizar la salud de la madre y el bebé, antes y después del parto.

"Tenemos que seguir vigilando en medio de la pandemia", reforzó la infectóloga y recordó que el país "todavía está en la vigilancia activa" sobre la evolución del coronavirus.

Durante el reporte de este lunes, el Ministerio informó 4.116 nuevos casos, de los cuales el 40,5 por ciento corresponden a la Ciudad y provincia de Buenos Aires, mientras que el promedio de contagios de los últimos siete días es de 6.161 personas.

El total de contagios desde que comenzó la pandemia es 1.541.285 personas, mientras que los fallecidos ascienden a 41.813.