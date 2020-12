Avilés encabezó el acto de apertura progresiva del turismo en Córdoba

Tal como fue anunciado, finalmente se concretó la apertura de la actividad turística en la provincia de Córdoba este viernes, con un acto realizado en el Centro de Convenciones Córdoba, encabezado por el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés.

En esta primera instancia solo será para residentes en la provincia. Las fechas de aperturas para el sector continuarán el 18 de diciembre se abre el turismo para los propietarios de casas de veraneo en Córdoba con residencia fuera de la provincia, y el 1 de enero queda abierto el turismo para no residentes en Córdoba y, según se anunció, la temporada se extenderá hasta el próximo mes de abril.

En la presentación realizada este mediodía, el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo destacó: “Apelamos a la responsabilidad social de cada uno de los que nos visitan; Córdoba está hermosa, el clima nos ha favorecido y lo único que es indispensable es que cada turista respete las condiciones impuestas por el contexto, porque si hacemos las cosas bien vamos a poder extender la temporada por todo el año”.

La Agencia Córdoba turismo dispuso para este verano 2021 la implementación de equipos de asistencia al turista que trabajaran en simultaneo en los distintos valles de la provincia.

En el contexto actual, los equipos asesorarán al turista y harán entrega de un kit sanitario que contiene barbijo y sanitizante, además de reforzar permanentemente el mensaje sobre el mantenimiento de distancia social, el uso del cubreboca y la higienización general.



Vale destacar que además que, en dicha asistencia, se brindará información turística de toda la provincia de una manera sostenible y dejando de lado la folletería en papel, utilizándose en esta oportunidad un código QR donde todos podrán ingresar a la web de Córdoba Turismo e informarse allí de toda la oferta turística cordobesa.

Requisitos

- PROPIETARIOS DE VIVIENDAS: deberán presentar alguna documentación que respalde la titularidad de dicho inmueble. (Por ejemplo, copia de servicio a su nombre, escritura/ boleto, entre otras).

- QUIENES VERANEEN: deben tramitar el Certificado Verano en la web argentina.gob.ar/verano o registrarse en la APP “CUIDAR” para declarar la respectiva estadía. Durante el mes de diciembre, y mientras el Ministerio de Turismo de Nación pone a punto este sistema, no será excluyente este certificado. Se sugiere tener a mano la reserva de alojamiento.

No se requerirá hisopados.

No se requerirá cuarentena por 14 días.

No se requieren seguros Covid.

Para conocer los protocolos específicos ingresa: https://www.cordobaturismo.gov.ar/cosa_para_hacer/protocolos-covid-19/

