En vivo: el proyecto que legaliza el aborto ya se discute en Diputados

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró este martes que el tema del aborto clandestino "tiene solución" y dijo que se trata de "un problema serio", al destacar que con la legalización del aborto "eliminamos una causa de muerte", al defender en un plenario de comisiones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El funcionario nacional se presentó junto a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, quien afirmó que "ha fracasado la política de penalizar a la mujer que interrumpe su embarazo; y esto generó una invisibilización de miles y miles de abortos clandestinos". "En los países donde se ha legalizado, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos", agregó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que "con este proyecto efectivamente se despenaliza la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive".

Al momento de su exposición, la ministra afirmó que "la legalización de la práctica" del aborto "disminuye la mortalidad materna" y detalló algunas de las sanciones que se incorporan al Código Penal. En este sentido, destacó que "se incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas", referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.

Previamente, Vilma Ibarra había asegurado que "no va a alcanzar solo con esta ley, sino que hay que reforzar la educación sexual integral y formar una política respecto a la prevención de la violencia de género y el abuso sexual". En esa dirección, la funcionaria juzgó que fracasó "la política de penalizar a la mujer".

La funcionaria sostuvo que "el aborto puede ser seguro" y graficó: "Hoy les ofrecemos amenazas de cárcel a las mujeres; hay un nivel de crueldad enorme; entonces les decimos que es a esa mujer a quien queremos atender, la queremos cuidar y que sepa que tiene el derecho de ser atendida". "Acá nadie puede promover el aborto: queremos disminuir la cantidad de abortos. Ninguna mujer está esperando que se sancione esta ley para abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar", enfatizó.

Ibarra consideró que la iniciativa "es un texto cuidado, que recoge consensos históricos, respetuosos de derechos, donde se regula la interrupción voluntaria y la atención posaborto" y resaltó, además, que la idea es "cumplir con los deberes" fijados en tratados internacionales y reclamados por organismos de todo el mundo.

"Queremos terminar con el enorme negocio del aborto clandestino", aseguró la funcionaria, tras precisar los detalles técnicos del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso el pasado 17 de noviembre. Asimismo, Ibarra insistió que las autoridades tomaron la decisión de hacerse "cargo de un problema del cual se habla poco", que son los abortos clandestinos, y aseguró que, si se aprueba el proyecto, "todos podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones".

"Cada persona podrá seguir viviendo y decidiendo según sus convicciones pero algo habrá cambiado: vamos a disminuir los embarazos no deseados, las muertes, evitado infecciones intrauterinas y muertes evitables", aseveró Ibarra.

En el inicio de la discusión en la comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que discutirán el proyecto de ley que busca legalizar el aborto en la República Argentina las funcionarias nacionales destacaron también la inclusión en el proyecto de la objeción de conciencia, uno de los puntos que había sido reclamados en la discusión del año 2018 y que fue incorporado desde el primer momento en la propuesta del Ejecutivo Nacional.

A lo largo de este martes, exponen también las reuniones realizadas de modo virtual el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollan; y de la Mujer, Estela Díaz; la médica sanitarista Mabel Bianco; el ex titular de Salud Adolfo Rubinstein; y la ex legisladora María Storani. Todas estas personas se manifestarán a favor de la iniciativa que establece la Interrupción Voluntaria del Embarazo en nuestro país.

En contra del proyecto lo se pronunciarán el ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en familia Úrsula Basset; el médico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival. Esa postura será la sostenida también por la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Cada expositor tendrá 7 minutos para expresar su posición sobre el proyecto enviado el pasado 17 de Noviembre a la Cámara.

La discusión del 2018 como base para el tratamiento

Ante la evidente reiteración de argumentos y cuestiones que parecen haber sido saldadas en la discusión del año 2018 (cuando al menos la mitad de los actuales representantes legislativos ya ocupaban sus bancas), y siguiendo las instrucciones de su presidente, Sergio Massa, la Cámara Baja habilitó un micrositio dentro de su web oficial, en la pestaña de Transparencia (a la que se accede a través del link https://www.hcdn.gob.ar/institucional/infGestion/index.html), en el que se publican las disertaciones de especialistas e invitados que participaron del tratamiento del proyecto en 2018.

La iniciativa tiene como fin brindar a la ciudadanía aquellas expresiones a las que se sumarán las que tendrán lugar durante esta semana en el nuevo tratamiento en los plenarios de las comisiones de Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, Legislación General y Acción Social y Salud Pública, a las que se giró el proyecto.

En ese sentido, Juan Manuel Cheppi, secretario general de la Cámara, expresó: “Un proceso de modernización requiere acciones concretas y específicas para garantizar mejoras en el funcionamiento y lograr mayor transparencia". "Ese es el camino con el que se comprometió Massa desde el inicio de esta gestión en diciembre de 2019, y en ese mismo camino impulsamos el lanzamiento de este micrositio donde se va a poder acceder a las exposiciones que se dieron a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en 2018, así como también las que se vayan generando a partir de hoy”, agregó.

En ese sentido, expresó que "esto se da en el marco de un objetivo de gestión que apunta a que todas las intervenciones que se den dentro de esta Cámara en torno a todos los proyectos de ley, estén al alcance de los argentinos y las argentinas para fortalecer la calidad del debate parlamentario”.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (PRO) consideró “muy importante que la Cámara ponga a disposición de toda la ciudadanía, de una forma clara y de fácil acceso, el muy rico debate que se dio en el 2018”.

💬| @slospennato: "Me parece que de aquel debate que dimos hace dos años y que fue trascendente para la democracia argentina, hemos madurado muchísimo como sociedad, y creo que este debate va a traslucir esa madurez social que tenemos sobre el tema". #UniendoVoces🇦🇷 pic.twitter.com/1D0jxYTz7f — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 1, 2020

Noticias relacionadas