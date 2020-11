Dertycia y Maradona, una amistad, una lesión, un reloj

La historia cuenta que Oscar Dertycia quedó pelado y sin vellos púbicos a raíz de una lesión en un accidente con Diego Maradona, allá a lo lejos, a fines de los ‘80. Lejos del rencor, el ex delantero de Instituto superó esa circunstancia estresante y traumática, con madurez, razones por la cual el propio astro lo sorprendió con gratitud. Por eso quedó como saldo de ese infausto episodio una gran relación y sobre todo, una estima mutua, esa misma que compartieron como compañeros de la Selección Argentina.

“Antes de cada partido por Eliminatorias, Diego me daba su reloj de oro. Era un Cartier, hermoso, reluciente. Se lo devolvía al terminar de jugar, me prometió que si clasificábamos al mundial, me regalaba uno. Pero me regalo su amistad que vale mucho más que cualquier joya”, recuerda el “Cocayo”, hoy vocal de la Agencia Córdoba Deportes.

“Lo de la lesión fue una acción de infortunio, en serio, producto de un choque. Yo jugaba en Fiorentina, él ya era leyenda de Nápoli. Ocurrió en un partido por Copa Italia. Pero siempre estuvo presente, se hizo cargo, siempre dio la cara y habla mucho eso de él y de su humanidad”, agrega Dertycia en diálogo con La Nueva Mañana.

El cordobés narró: “De hecho me obsequió un reloj espectacular y unas camisetas. Todavía conservo algunas, pero otras se las tuve que dar al médico que me operó, fue como un incentivo, operarme y quedarse con una camiseta del Diego, no tiene precio”.

La tristeza del Cocayo

“Nadie está preparado para la muerte de nadie, menos de aquellos de quienes creíamos que nunca iban a pasar por esto”, expresó Dertycia sobre el fallecimiento de Maradona. Y rememoró: “Estoy triste como todos, la verdad, fue un gran golpe, por eso lo lloramos todos, porque fue respetado siempre. Me tocó compartir vestuario y muchas experiencias con él, como la Copa América del ’87. Era un compañero espectacular, siempre sonriente, ayudando a los tímidos a integrarse”. Para el ex delantero de Argentinos Juniors e Instituto, solo quedó un apunte pendiente. “Lo único que me faltó cumplir con Maradona fue que estuviera presente en mi partido despedida. Mi sueño era un partido en Alta Córdoba, con Diego jugando con la camiseta de Instituto. En su momento, cuando vino con el Showbol, me dijo que contara con él, sin pensarlo. Porque así era Diego, se prendía en todo cuando se trataba de un amigo. Me quedó pendiente eso, la verdad, pero es apenas un detalle. Fue un privilegio compartir equipo con él”.

Ya con voz más maltrecha y al borde de las lágrimas, el “Cocayo” se encargó de hacerle su homenaje a su manera: “Para mí sí fue un ejemplo, por su humildad, lucha y perseverancia. El hombre más talentoso que vi. Salió de una villa, de un potrero, pateando una pelota de trapo o de goma y llegó a lo más alto. Encima, un tipo bárbaro, le tocó pasar por todas, con lo bueno y lo malo. Todos los futboleros estamos de luto, pero lo recordaremos siempre como el mejor”.

Noticia relacionada:

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]