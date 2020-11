Liberaron a la legisladora Soledad Díaz García y al abogado Jorge Navarro

En horas del mediodía de este jueves fueron liberados la legisladora del FIT, Soledad Díaz García, y el abogado del Polo Obrero, Jorge Navarro. Los referentes fueron detenidos en horas de la mañana durante el desalojo que se llevó adelante en un predio ubicado en cercanías de Capilla de los Remedios.

“Estamos ante un hecho de persecución y amedrentamiento contra el conjunto de las ocupaciones de la provincia, pero fundamentalmente en esta que se desarrolla desde principios de año. Se intentó desalojar sin ningún tipo de orden judicial a las 120 familias que se encontraban allí”, denunció la legisladora.

Sostuvo, en declaraciones a Cba24N, que en el procedimiento hubo un claro ataque a quienes vienen batallando desde hace tiempo por el derecho a la vivienda. “No existe acusación alguna y nos dieron la libertad casi de forma inmediata. La aprehensión tiene un carácter ilegal. No se trató de un desalojo porque no hubo intimación ni plazo alguno para que las familias abandonen el predio. Es un ataque directo contra el Polo Obrero y el Frente de Izquierda”, completó.

