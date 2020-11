"Es ineficaz", dijo Negri al oponerse al aporte de las grandes fortunas

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, insistió en llamar al Aporte Solidario y Extraordinario como un “impuesto” y consideró que “es ineficaz por más que tenga un nombre bonito, y por más que sea épico”.

“No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si esto es viable, si este es el rumbo, si nos vamos de la sesión con más o menos incertidumbres, cuando falta poco para que cumpla un año este gobierno”, expresó el cordobés en su discurso de cierre del debate parlamentario.

En ese sentido, consideró: “Nos ha llevado muchos años de discusión la distribución en Argentina, y no hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en nuestro país. Estamos en un tobogán y una debacle donde encajan las enormes diferencias que tenemos alrededor de este impuesto”.

En la continuidad de su discurso, remarcó: “No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene un tractor le pegan en el poste a este impuesto. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente”.

“Nosotros somos el país que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión. ¿De dónde van a venir divisas? Y ahora en el sur ponen el impuesto al viento y luego vendrá el impuesto al sol también”, ironizó.

También dijo que “hay incertidumbre por la pandemia, hay incertidumbre económica, y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche. Además, hay incertidumbre institucional y si nos descuidamos habrá incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que generar confianza y hay que tener un plan”.

Por último, expresó: "La Patria está en peligro porque sabemos que Alberto Fernández quería ser presidente, lo que no sabemos es adonde quiere ir”.

Noticias relacionadas: