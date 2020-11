Monserrat sobre la ministra porteña: "No entiende lo que pasa en las escuelas"

El secretario general de la UEPC también tildó de "lamentable" los dichos de la ministra de Eduación porteña y puntualizó: "No entiende sobre el sistema educativo".

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, cuestionó este martes a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por su "lamentable" mirada sobre la docencia y aseguró que la funcionaria "no entiende nada" sobre el sistema educativo.

El dirigente sindical manifestó a Cba24n que Acuña "no entiende sobre el sistema educativo; no entiende lo que pasa en las escuelas; no entiende nada".

El dirigente sindical se refirió a afirmaciones de la funcionaria porteña que trascendieron este lunes, en las que hablaba del "perfil" de los aspirantes a docentes y señalaba que "son de los sectores cada vez más bajos socio económicos" y "cada vez más grandes de edad que eligen la carrera como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".

En este marco, el secretario del principal gremio docente recordó que Acuña hace más de 10 años que está cumpliendo funciones en el área educativa del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y o se preguntó: "¿Qué hizo durante 10 años para la formación docente? ¿Qué hizo para las currículas? ¿Qué hizo para enseñar, como dice Soledad Acuña, qué se debe enseñar?".

Las declaraciones de la funcionaria, que cosecharon críticas desde distintos sectores, habían sido vertidas en el marco de un ciclo de charlas organizado por el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, el 8 de noviembre pasado.

Allí, Acuña también pidió a las familias de los alumnos porteños que denuncien los casos de "bajada de línea ideológica" en las aulas.

