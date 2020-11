Diputados trata este martes el aporte extraordinario de las grandes fortunas

El Frente de Todos confía en aprobar este martes, en sesión especial, el proyecto que crea un aporte extraordinario para las grandes fortunas, el cual es resistido desde Juntos por el Cambio.

La sesión convocada a las 12 también incluirá dos proyectos de temática ambiental y se sumó a último momento el Presupuesto 2021 venido en revisión del Senado, luego de que el oficialismo detectara la omisión de una serie de planillas sobre obras previstas para el próximo año.

La iniciativa sobre el "Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas", que fue redactada por Carlos Heller e impulsada por Máximo Kirchner, apunta a las riquezas superiores a los 200 millones de pesos y, de acuerdo a un relevamiento de AFIP, se verían alcanzadas solamente 9.298 personas físicas. Se aplicará una tasa progresiva del 2 al 3,5% de acuerdo con la capacidad patrimonial, con la cual el Gobierno espera recaudar $307.000 millones, cerca de 1,1 punto porcentual del PBI.

Autoridades del Gabinete económico anticiparon que los recursos que se recauden serán destinados a distintos fines: el 20% para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20% para las pymes, 15% para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20% a becas Progresar y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.

Según quedó estipulado en el dictamen, no se gravarán las tenencias de personas no residentes en el país, y el aporte obligatorio regirá desde la sanción de la ley (y no al 31 de diciembre de 2019, como estaba previsto originalmente). En el temario de la sesión también se incluyó un proyecto que modifica la ley de Manejo del Fuego, para impedir la utilización especulativa de tierras que hayan sufrido incendios forestales, y también el proyecto de "Ley Yolanda", que estipula capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública.

Acompañará al debate en la tarde de este martes una "caravana federal", con participación en las calles de organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales, que tendrá como epicentro de reunión al Congreso nacional y el Obelisco, en coincidencia con el "Día de la Militancia" peronista, que recuerda la vuelta de Juan Domingo Perón al país en 1972, tras 18 años de exilio.

De no mediar ausentismos que compliquen el trámite, el Frente de Todos contará sobradamente con los votos necesarios para aprobar el proyecto, ya que a sus 117 diputados en condiciones de votar (Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja, e Ignacio de Mendiguren, en uso de licencia, no podrán hacerlo), se sumarán los 11 del interbloque Federal, los 6 del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag.

Los dos diputados del Frente de Izquierda (Nicolás del Caño y Romina del Plá), en cambio, adelantaron que se abstendrán en la votación.

Fuente: NA

