Lesa humanidad: habrá cuatro testigos en la undécima audiencia del juicio

Este martes se desarrollará la undécima jornada del 12º juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, que ventila hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. El proceso aborda las causas acumuladas Diedrichs/Herrera y tiene 18 imputados, entre ex militares, ex policías y ex agentes de inteligencia.

Esta semana y la próxima habrá doble jornada de testimonios: martes y miércoles. La undécima audiencia, este 17, contará con la declaración de Eduardo Andrés Ojeda, Julia Teresa Vergara, Irma Baudracco (todos por videoconferencia) y María Elizabeth López (en sala).

Ojeda, ex militar, prestará testimonio con relación al operativo irregular que significó el secuestro de su hermano Aldo Oscar, la madrugada del 30 de junio de 1976. El joven era un trabajador del ferrocarril Mitre que fue apresado por una patota integrada por cuatro o cinco personas armadas y de civil, de la casa familiar de barrio Ferroviario.

El testigo fue maltratado esa madrugada y amenazado luego, cuando intentó recabar información sobre el paradero de su hermano. Aldo Ojeda, que integrada una lista sindical del ferrocarril, fue secuestrado en el contexto del terrorismo de Estado que se ensañó con la militancia juvenil, política y gremial de la época. Otros compañeros de militancia suyos también permanecen desaparecidos.

Por otro lado, Vergara testimoniará acerca de la detención y posterior asesinato de su esposo Ernesto Mora, apresado por un grupo de integrantes del Ejército la noche del 26 de marzo de 1976, en su casa de barrio 1º de Mayo.

Mora era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y obrero de la Fiat-Concord. En el operativo irregular en el que lo detuvieron le dispararon en el abdomen, y falleció en las horas siguientes. Sus restos ingresaron a la morgue judicial en la mañana del 27 de marzo de 1976, y su crimen sigue impune hasta el día de hoy. La dictadura hizo difundir un comunicado en el que se señaló que Mora murió “en un enfrentamiento”. Tenía tres hijos pequeños, de 7, 5 y 2 años en aquel momento.

La tercera testimoniante vía videoconferencia será Irma Baudracco, esposa de Edelmiro Cruz Bustos Benavídez, detenido junto a Ángel Gustavo Jaeggi Díaz, ambos de militancia radical y en el PRT, el 23 de abril de 1976. Primero secuestraron a Jaeggi Díaz de barrio San Rafael, y una hora más tarde la patota irrumpió en la vivienda de Benavídez, en Alto Alberdi.

En aquella época, un conscripto le refirió a Baudracco que a su marido lo había visto en el centro de detención, tortura y exterminio La Perla, pero citado a declarar, el joven aseguró no conocer siquiera ese lugar. A la fecha, Jaeggi Díaz y Bustos Benavídez permanecen desaparecidos.

Finalmente, en sala testimoniará María Elizabeth López, hermana de Graciela Torres (22), también ex trabajadora del ferrocarril, secuestrada de su casa de barrio Observatorio la noche del 29 de junio de 1976.

La joven militaba en la agrupación Juventud Ferroviaria en Lucha y según testimonios, su detención habría contado con la complicidad de antiguos empleados del ferrocarril. En el secuestro habría participado personal de la Policía federal; a la fecha, Torres permanece desaparecida.

Las audiencias del 12º juicio en Córdoba comienzan a las 10 y pueden seguirse en vivo por el canal de YouTube del Tribunal.

Noticias relacionadas: