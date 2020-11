Aborto: Voces a favor y en contra se hacen oír previo al debate en el Congreso

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, confirmó esta semana que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de legalización del aborto al Congreso en el transcurso de este mes y que la iniciativa será incorporada en el temario de las sesiones extraordinarias.

El proyecto de aborto ingresará por la Cámara baja y será enviado a un plenario de comisiones para su tratamiento exhaustivo, que se espera concluya antes de fin de año.

Ante el anuncio, las organizaciones a favor y en contra de la iniciativa comenzaron a organizarse. La Nueva Mañana dialogó con referentes de cada sector para conocer su postura al respecto.

Moscoso: “Elevar este proyecto de legalizar el aborto es una provocación”

María Amelia Moscoso: “Otra contradicción se da en el marco de la pandemia, porque todos recordamos al Presidente decir que entre la salud y la economía, elegía la salud porque ‘una vida que se pierde no se recupera más’. Sin embargo, insiste ahora con legalizar el aborto”.

María Amelia Moscoso, coordinadora institucional de la asociación civil Portal de Belén y miembro del Comité Provida Córdoba, señaló que la elevación de un proyecto que legalice el aborto marca una “contradicción” y una “incoherencia” con el discurso que viene manteniendo el Gobierno nacional.

“Lo primero que vimos cuando se hizo este anuncio en marzo, con la apertura de sesiones del Congreso, fue una contradicción. Cómo por un lado se puede anunciar un proyecto que habilita la eliminación de los niños por nacer, y ser acompañado por otro proyecto que asiste la maternidad vulnerable y el crecimiento y desarrollo de los niños. Creemos que hay una incoherencia por parte de un Estado que da un doble mensaje”, afirmó a LNM.

“Otra contradicción se da en el marco de la pandemia, porque todos recordamos al Presidente decir que entre la salud y la economía, elegía la salud porque ‘una vida que se pierde no se recupera más’. Sin embargo, insiste ahora con legalizar el aborto”, cuestionó Moscoso.

Aunque se desconoce el texto del proyecto de ley que será elevado, la coordinadora de Portal de Belén consideró que “tal como lo dijimos en 2018, el aborto no es un derecho. Cuando nos paramos frente a la maternidad inesperada y a la maternidad vulnerable, termina siendo una respuesta que el Estado ofrece ninguneando los verdaderos problemas de las mujeres y los niños. Lo hemos visto en pandemia: creció el hambre, la pobreza, la desnutrición, la falta de trabajo y la precarización laboral, la falta de atención médica y cuidados ginecológicos, y por eso un proyecto de estas características genera preocupación. A nosotros nos provoca una tristeza enorme saber que seis de cada diez niños en nuestro país es pobre y el Estado tenga como prioridad el aborto”, aseguró.

Moscoso advirtió que a nivel nacional, las organizaciones Provida ya manifestaron públicamente en las redes sociales ante la inminente elevación del proyecto al Congreso y no descartó que vuelvan a las calles como en el 2018 para hacer oír su postura. “Si el Gobierno anuncia un proyecto que mueve las fibras más íntimas de nuestro país, no puede pretender que la gente se quede mirando por televisión. Estamos valorando la movilización, tanto en Córdoba como a nivel nacional. Nos vamos a manifestar con todas las medidas sanitarias que garanticen el cuidado de la vida, que es en definitiva lo que nos interesa y nos mueve”, precisó.

Por otro lado, señaló que en diálogo con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, las organizaciones Provida le manifestaron que, en este contexto, “elevar ese proyecto es interpretado como una provocación y un ninguneo a la realidad de dolor que atraviesa nuestro país, donde la indigencia ha crecido más de 10 puntos. Nos parece inadmisible que el Estado tenga como prioridad el aborto cuando hoy los chicos están sin el acceso al derecho a la educación o a un plato de comida”.

Cabrera Fasolis: “El aborto legal es una deuda de la democracia”

Betiana Cabrera Fasolis: “No se trata sólo de una cuestión de salud pública, es también una cuestión de justicia social porque sabemos que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, los resultados del aborto van a ser mejores o peores”.

Betiana Cabrera Fasolis, integrante de Mumalá y de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, hizo hincapié en la urgencia que demanda sancionar una ley de aborto porque “sigue siendo uno de los motivos por los cuales las mujeres son hospitalizadas y fallecen en la Argentina”.

“En lo que va de este 2020, en pleno período de pandemia han fallecido tres mujeres en el país, según el registro de Mumalá, por complicaciones en abortos inseguros. Dos de ellas en la provincia de Buenos Aires y la tercera en Formosa. En el mismo período se calcula que 40 mil mujeres han sido internadas por complicaciones derivadas de prácticas inseguras”, afirmó en diálogo con LNM.

“No se trata sólo de una cuestión de salud pública, es también una cuestión de justicia social porque sabemos que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, los resultados del aborto van a ser mejores o peores”, aseguró.

Cabrera Fasolis mencionó además que hoy existen “muchos servicios de salud que son objetores, inclusive para las consejerías de salud sexual y procreación responsable, para la correcta implementación de todos los métodos anticonceptivos, o inclusive de las intervenciones como la ligadura tubárica o vasectomía. Por eso, el triple lema que tiene la campaña nacional que pretende saldar la ley de aborto es ‘Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Luego de la experiencia en 2018 y tras instalarse el tema en agenda, la integrante de Mumalá consideró que la discusión este año en el Congreso no empezará “de cero”. “En 2018 se generó un debate que consideramos que lo ganamos ampliamente en cuanto a la riqueza de los argumentos legales, sanitarios y de sexualidad. Sabemos que cuando se presente nuevamente el proyecto va a tener un tratamiento mucho más dinámico. También creemos que hemos logrado con mucha militancia, que los gobiernos y los distintos espacios políticos tomen el tema como parte de su agenda política”, señaló.

En tanto, adelantó que así como se realizaron movilizaciones para pedir al Gobierno que eleve este proyecto de ley, y se llevaron adelante intervenciones creativas para mantener el tema en agenda, este miércoles a las 17.30 se realizará una nueva caravana que partirá desde General Paz y La Tablada y llegará al Ministerio de Salud provincial.

“La pandemia no es una excusa para no tratar el tema, sino una cuestión de urgencia porque ya hubo tres muertes”, dijo, a la vez que mencionó que no se tolerará la violencia y repudió las expresiones que sufrieron periodistas e intelectuales hace menos de una semana en redes sociales. “Lo que bregamos es por tener una ley que amplíe derechos. No vamos a obligar a nadie a abortar, pero no queremos que nadie en nuestro país se vea obligado a maternar y mucho menos a recurrir a una práctica insegura que le cueste la salud, la vida o la libertad. Vamos a luchar por que salga esta ley porque creemos que es una deuda de la democracia que en este momento histórico se está por saldar”.

