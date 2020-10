Austria e Inglaterra vuelven a cerrarse tras una nuevo récord de contagios

Austria e Inglaterra anunciaron este sábado nuevos confinamientos a partir de la próxima semana en un intento de frenar el impacto de la segunda ola de coronavirus que atraviesa Europa, mientras que el mundo registró un récord diario de casos desde el inicio de la pandemia, con 565.797 positivos en 24 horas.

El nuevo máximo mundial fue impulsado por la curva ascendente de contagios en Estados Unidos y varios países europeos, a la que se suma la tendencia estable pero alta en América Latina.

Con los nuevos números, el total global de contagiados se elevaba a más de 45,8 millones, mientras que cerca de 1,19 millones de personas fallecieron por el virus, según el balance que expuso hoy la Universidad Johns Hopkins. Más de la mitad del total de casos se encuentran en los tres países más afectados: Estados Unidos, India y Brasil.

Estados Unidos, con más de nueve millones de personas contagiadas y más de 230.000 víctimas mortales, batió el récord diario con 94.000 nuevos contagios.

India, por su parte, supera ya los 8,1 millones de personas infectadas, 48.268 más en las últimas 24 horas, y 121.641 decesos, 551 de ellos reportados en el último parte.

En el caso de Brasil, el viernes informó 508 fallecimientos por la Covid-19, por lo que el país ya roza los 160.000 decesos por la enfermedad desde marzo, aunque el presidente, Jair Bolsonaro, aseguró ayer en un encuentro con simpatizantes que la pandemia se está "terminando".

América Latina y el Caribe, la región con más casos, 1,3 millones, cruzó el umbral de las 400.000 muertes por el virus, según un balance de la agencia de noticias AFP, sobre la base de cifras oficiales.

Además, Perú superó los 900.000 casos y con 34.411 decesos es el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 104,22 muertes por cada 100.000 habitantes.

En Europa, la segunda ola del brote impactaba con fuerza y el número de casos nuevos aumentó 41% en una semana, lo que llevó al continente a convertirse nuevamente en el epicentro de la enfermedad -tal como lo fue en abril y marzo pasados- y superar los 10 millones de positivos acumulados.

Además, al menos 14 países europeos registraron esta semana una cifra récord de hospitalizaciones ligadas a la pandemia. Ante esta situación, el confinamiento generalizado fue adoptado esta semana por Alemania y Francia, a las que se sumaron este sábado Austria e Inglaterra.

El Gobierno austríaco anunció un nuevo confinamiento, con la aplicación de un toque de queda y el cierre de restaurantes, hoteles, instituciones culturales y deportivas para tratar de contener el avance desenfrenado del brote. "Un segundo confinamiento se aplicará a partir del martes y hasta fines de noviembre", declaró el canciller conservador Sebastian Kurz en conferencia de prensa en Viena, donde precisó que entrará en vigor todos los días entre las 20 y las 6. En las últimas semanas el número de positivos al coronavirus aumentó exponencialmente en el país alpino, muy por encima de los niveles de la primera cuarentena.

El viernes se contabilizaron 5.627 nuevas infecciones en 24 horas y este sábado 5.439, mientras que a principios de octubre la cifra era de un millar por día.

La situación también se tornó crítica en el Reino Unido, el país europeo con más muertes por Covid-19, donde este sábado el premier británico Boris Johnson anunció un nuevo confinamiento domiciliario a partir del jueves y hasta el 2 de diciembre para los 56 millones de habitantes de Inglaterra.

"Tenemos que ser humildes ante la naturaleza", afirmó en rueda de prensa al informar que todos los comercios no esenciales cerrarán y los ingleses no podrán salir de casa salvo para cuestiones esenciales como comprar comida o acudir al médico. Sin embargo, a diferencia de la primavera, la restricción no incluye el cierre de escuelas y universidades.

En tanto, en otros países europeos, los Gobiernos decidieron descartar de momento el confinamiento general de la población, pero aplicaron otras medidas para disminuir los contagios.

En España, cinco regiones, incluida la de Madrid, ordenaron un cierre perimetral del territorio (no se puede entrar ni salir) y los diputados aprobaron prolongar seis meses el estado de alarma.

Bélgica, país donde el coronavirus circula intensamente, decidió ayer el cierre de comercios no esenciales y adoptó restricciones "más severas" para frenar la segunda ola en un país donde ya cerraron los bares, restaurantes y establecimientos culturales y deportivos.

En Portugal, además de haber impuesto el miércoles el uso de la mascarilla en la calle, el Gobierno decidió prohibir los desplazamientos no justificados entre municipios de viernes al martes, para limitar las reuniones con motivo de la fiesta católica de Todos los Santos.

En Italia, que hoy sumó casi 32.000 nuevos casos, el Gobierno aprobó esta semana nuevas medidas, con cierres progresivos de actividades y toque de queda hasta las 5 de la mañana en algunas ciudades, que derivaron en protestas y disturbios en varios puntos del país. Manifestantes que se oponen a estas nuevas restricciones se enfrentaron anoche con la policía en la ciudad de Florencia y 20 personas fueron arrestadas, según informaron este sábado las autoridades.

La vertiginosa propagación del virus también derivó en una nueva serie de restricciones en Irán, donde el Gobierno anunció la prohibición de la celebración de bodas y funerales en la capital Teherán, tras registrar 7.820 nuevos casos y 386 fallecidos en las últimas 24 horas en todo el país. De está forma, el número total de fallecidos se eleva a 34.864 y el de positivos a 612.772 desde el inicio de la pandemia, según el último reporte oficial.

Fuente: Agencia Télam