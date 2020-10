El abogado de Dolores Etchevehere dijo que la jueza "cedió ante presiones"

Tras el desalojo de Casa Nueva, el abogado Facundo Taboada, defensor de Dolores Etchevehere, sostuvo que la jueza María Carolina Castagno ordenó la restitución inmediata del campo a los hermanos varones de la familia por "presiones ajenas a la Justicia".

Taboada, sobre los hechos ocurridos este jueves en la propiedad privada de la familia Etechevehere, afirmó: "Me parece que la jueza Castagno cedió ante presiones evidentes, que le llevaron hacer una lectura parcial de la causa".

En dialogo con el programa que conduce Ari Paluch por la AM 550, el abogado de Dolores consideró que "la decisión de la jueza tiene que ver con un conjunto de cosas ajenas a la Justicia", y llevó el caso a una cuestión de género al expresar: "¿Se puede seguir despojando a las mujeres de sus herencias o no? Esa también es la cuestión".

"A Dolores se la llevaron presa en un procedimiento totalmente ilegal", remarcó el letrado.

Por otra parte, Taboada planteó cómo puede ser que "haya cuatro hermanos ricos y una hermana pobre que hace once años está preguntando qué es lo que hay para repartir?". "A Dolores le robaron la herencia o no le robaron la herencia? ¿Le falsificaron la firma o eso no pasó? Esa es la cuestión de fondo, sino estamos siendo cómplices", aseveró.

Dolores Etchevehere recuperó anoche su libertad tras haber quedado detenida ayer, luego del desalojo ordenado por la Justicia de Entre Ríos de la estancia Casa Nueva, confirmaron voceros cercanos a la hermana del exministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere.

Integrantes del Proyecto Artigas informaron anoche a través de su cuenta de Twitter que "Dolores se encuentra en libertad, dispuesta a seguir enfrentando en la Justicia a la mafia de sus hermanos". "El Proyecto Artigas ha plantado su primera semilla. ¡La lucha sigue! ", añadieron.

La familia culpa a Grabois

Juan Diego Etchevehere responsabilizó al Gobierno nacional y provincial y consideró "gravoso" como Juan Grabois "utilizó" a su hermana Dolores.

"El Gobierno nacional estuvo detrás de esto como así también el gobernador (Gustavo) Bordet al liberar la provincia", dijo Juan Diego, quien consideró que todo es "más que evidente porque no hubo una condena por la usurpación".

"Me impactó ver la cama de mis padres desecha y las fotos de mis abuelos en el piso, es una sensación de violación", señaló en declaraciones radiales. "Los bienes se dividieron equitativamente ni bien falleció mi papá y Dolores vendió todas sus participaciones". "Por eso, es gravoso todo lo ocurrido porque es cómo fue utilizada (Dolores) por Grabois y (Facundo) Taboada porque se sabía perfectamente que la propiedad no era de ella", completó.

