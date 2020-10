Dura advertencia de la Mesa por los DDHH de Córdoba por residencias de Senaf

Este miércoles la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un duro comunicado donde le exigió al Gobierno de Juan Schiaretti realizar las intervenciones necesarias para garantizar condiciones de vida dignas a niños, niñas y adolescentes alojados en residencias de SeNAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia).

En el escrito, el organismo manifestó su "profunda preocupación" por los hechos ocurridos el 15 de octubre pasado en la Residencia Madres Adolescentes, donde las jóvenes allí alojadas, reclamaron por alimentos, atención médica y espacio físico.

"La protesta, que incluyó la quema de colchones y el bloqueo del portón de acceso, expresa indignación y vulnerabilidad ante una situación extrema, es una alerta no solo para el Estado provincial, principal garante en esta cuestión; sino para toda la sociedad cordobesa, corresponsable en la protección integral de derechos de niños niñas y adolescentes. Las carencias que sufren estas jóvenes y sus hijes, no son un hecho aislado o circunstancial, son una realidad compartida por las diferentes Residencias que dependen de la SeNAF", manifestó la Mesa.

Además, denunció que "en la actualidad esta situación se intensifica y agrava al no contar con espacios suficientes y adecuados para cumplir con las medidas de bioseguridad que establece el protocolo Covid-19, propiciando los contagios y/o la prevención y atención deficitaria".

En tanto, el organismo advirtió sobre el anuncio del Gobierno provincial sobre el posible traslado de personas presas de la UCA al Complejo Esperanza: "Dicha medida implicaría reducir el espacio físico disponible para les jóvenes que allí se alojan, y el desconocimiento de la normativa vigente que impide que les jóvenes convivan con población del sistema penal adulto", indicó al respecto.

A continuación, el comunicado de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba:

Desde la MESA DE TRABAJO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE CÓRDOBA, y por iniciativa de la Comisión de Derechos de las Niñeces y Adolescencias, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por los hechos acontecidos el día jueves 15 octubre de 2020 en la Residencia Madres Adolescentes de SeNAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia). Las adolescentes allí alojadas con sus hijes, reclamaron por alimentos insuficientes y de calidad regular, malas condiciones del espacio físico que habitan, falta de atención integral a su salud. También manifestaron inquietud e inconformidad con las estrategias que se diseñan para su egreso, piden mayor atención, participación y celeridad en el proceso, cuestión que se dificulta por la falta de personal en los equipos técnicos.

La protesta, que incluyó la quema de colchones y el bloqueo del portón de acceso, expresa indignación y vulnerabilidad ante una situación extrema, es una alerta no solo para el Estado Provincial, principal garante en esta cuestión; sino para toda la sociedad cordobesa, corresponsable en la protección integral de derechos de niños niñas y adolescentes. Las carencias que sufren estas jóvenes y sus hijes, no son un hecho aislado o circunstancial, son una realidad compartida por las diferentes Residencias que dependen de la SeNAF donde se alojan niñes y adolescentes con medidas excepcionales y bajo seguimiento judicial, niñes y adolescentes que fueron retiradxs de sus hogares porque sus derechos estaban siendo vulnerados (ya sea por falta de cuidados parentales, violencias, abusos, etc); y los centros socioeducativos que alojan a jóvenes en conflicto con la ley penal (Complejo Esperanza y CESAM)[1] también dependientes de SeNAF.

Sus condiciones de vida actuales muestran carencias profundas: falta de alimentos, hacinamiento, falta de cuidados en la salud integral (salud sexual no reproductiva, escasa atención a les niñes y adolescentes con problemáticas vinculadas a la salud mental y consumo problemático de sustancias psico-activas), y en el acompañamiento en la escolaridad. También se advierte la falta o inadecuada provisión de insumos de higiene personal, y escaso presupuesto para actividades lúdicas, recreativas, artísticas, deportivas o de oficios que constituyen también un derecho fundamental para el desarrollo integral de les niñes y adolescentes.

En la actualidad esta situación se intensifica y agrava al no contar con espacios suficientes y adecuados para cumplir con las medidas de bioseguridad que establece el protocolo Covid19, propiciando los contagios y/o la prevención y atención deficitaria. También nos inquieta el anuncio que hiciera el gobierno provincial sobre el posible traslado de personas presas de la UCA al Complejo Esperanza, dicha medida implicaría reducir el espacio físico disponible para les jóvenes que allí se alojan, y el desconocimiento de la normativa vigente que impide que les jóvenes convivan con población del sistema penal adulto.

Teniendo en cuenta la "LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Ley 26.061 a nivel nacional, como el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establecido por la Ley 9944 y 10.637, en la provincia de Córdoba, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, instrumentos de derechos humanos, a los cuales Argentina suscribe; es compromiso y responsabilidad indelegable del Estado garantizar la protección de los derechos reconocidos de niños, niñas y adolescentes.



Como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba consideramos necesario y urgente que se lleven a cabo las intervenciones necesarias por parte del Estado provincial, para garantizar condiciones de vida dignas a niñes y adolescentes alojadxs en las Residencias.

Que se generen espacios de participación genuina para que les niñes y adolescentes puedan opinar, proponer e incidir en las decisiones que afectan su tránsito por dichos espacios institucionales, y que su voz sea la primera en ser escuchada cuando se generen vulneraciones en las condiciones de vida material, no material y los procesos de intervención profesional e institucional. Pedimos se arbitren los medios necesarios para dar respuesta inmediata a las jóvenes que realizaron el reclamo el 15 de octubre y a todes les niñes y adolescentes alojadxs en las Residencias de SeNAF que sufren las mismas situaciones que se expresaron en el reclamo.

Organizaciones que integran la Comisión de derechos de las Niñeces y adolescencias de la MESA DE TRABAJO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE CÓRDOBA:



-Red de orquestas Barriales de Córdoba (El Chingolo , Maldonado- Muller, Marqués Anexo)

-Empalme es Red y Consejo comunitario de niñez y adolescencia del CPC empalme

-Mesa de Gestión de Marqués Anexo

-Seminario de Intervención social con niñes y jóvenes desde el Protagonismo- FCS- UNC

-Colegio de Profesionales de Servicio Social de la Provincia de Córdoba

-Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina y Regional Río Tercero

-Cátedra de Trabajo Social Comunitario FCS -UNC

-Asamblea de niñez, adolescencia y familia (trabajadores de SeNAF Córdoba)

-Equipo de estudiantes extensionistas en Malagueño

ADHESIONES:

-ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO- Agrupación verde y blanca

-Asociación ex-presos y ex-presas políticxs por la Patria Grande

-Espacio por la Memoria y los DDHH San Francisco

-Mesa de trabajo de Güemes, Cupani, Observatorio.

- La Colectiva

