Arroyo afirmó que "hay cierto rebote" en la economía por la situación sanitaria

El ministro consideró que "está despareja la situación social porque en algunos lugares está rebotando mucho la economía y en otros no", y tiene que ver con lo sanitario.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó este martes que "hay cierto rebote" en la economía dependiendo del impacto sanitario de la pandemia de coronavirus en cada zona y reiteró que su cartera analiza la posibilidad de aumentar el monto que otorga mensualmente la tarjeta Alimentar.

Arroyo consideró que "está despareja la situación social porque en algunos lugares está rebotando mucho la economía y en otros no, y todo tiene mucho que ver con cómo evoluciona lo sanitario".

"En el conurbano hay cierto rebote de la economía, y en Córdoba y Rosario, donde estaba creciendo la actividad, se fue para atrás por la situación epidemiológica actual", dijo el funcionario en diálogo con la radio online FutuRöck.

El ministro estimó que, "en términos generales, se empieza a mejorar un poco pero la clave es generar puestos de trabajo".

"Hay dos realidades: los nuevos pobres, que cayeron por la pandemia y que no tienen problemas de vivienda, sino de trabajo, para quienes estamos creando 300.000 empleos en estos meses" y, por otra parte, "los que vienen de una larga pobreza, que no tienen piso de material en sus casas ni servicios básicos", explicó.

En ese sentido, Arroyo indicó que, para ese sector, el Gobierno "quiere urbanizar de a 400 barrios populares por año".

"Estamos evaluando volver a hacer un pago doble de los montos de la tarjeta Alimentar, que hoy es de 4 mil pesos para madres con un chico menor de seis años y de 6 mil para las que tienen dos o más chicos", añadió el ministro.

Sobre ese tema, mencionó que, "en lugar de otorgar un porcentaje de aumento, es conveniente duplicar los montos en determinado mes, algo que ya se hizo varias veces durante la pandemia y con muy buenos resultados ante el creciente costo de los alimentos".

"Cada vez que se hizo, se verificó que, de esa manera, mejora la calidad alimentaria porque se consume más leche, carne, frutas y verduras", apuntó.

En otro orden, en relación con los actos por el Día de la Lealtad del último sábado, Arroyo opinó que "se trató de una carga de energía importante para el Gobierno", y remarcó que "el hecho de que no haya funcionado la celebración virtual terminó ayudando a que mucha gente salga a manifestarse con el auto".

Consultado por declaraciones del ex presidente Mauricio Macri del último viernes, quien dijo en una entrevista el que "el peronismo es ahora el partido de los que no trabajan", Arroyo replicó que "no" le parece" que Macri "sea la persona más adecuada para hablar de la gente que trabaja".

"El peronismo es el que se levanta a las 5 de la mañana para ir laburar y que le pone el cuerpo; Macri no es el más indicado para hablar de trabajo, justamente", concluyó.

Noticia relacionada: