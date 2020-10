¿Cambió la estrategia de Schiaretti frente a la pandemia?

OPINIÓN



Santiago Bibiloni

Parece que sí cambió la estrategia del gobernador. Quedaron lejos aquellos pedidos de permiso al gobierno nacional para que autorice las reuniones familiares en Córdoba los domingos, lo que se sumaba a la apertura de bares que ya era una realidad en estas tierras.

En esos días, con Schiaretti apareciendo en los medios, explicando y analizando las herramientas con las que contaba la provincia para enfrentar el coronavirus, el resto del país miraba a Córdoba como una isla, y en general al cordobés le encanta sentirse diferente, especial, distinto del resto de sus compatriotas. Y este sentimiento el poder político no lo ignora, y además lo utiliza muy bien.

Entonces parecía toda una celebración, y a pesar de que los contagios iban en aumento aun así Schiaretti insistió con las reuniones familiares, atado por supuesto a un discurso exitista del gobernador que tocaba las fibras sensibles del cordobesismo: “Córdoba no va ser derrotada por un virus”, decía el mandamás provincial allá por junio. Pero ahora se ve a otro Schiaretti, más silencioso, discursivamente desligado del avance de la pandemia en nuestra provincia, sin apariciones mediáticas, delegando en el COE responsabilidades y decisiones que en el fondo son políticas, como queriendo no ser protagonista de la foto que a nivel nacional muestra a Córdoba como una provincia con preocupante suba de contagios.

Por el contrario, el gobernador prefiere mostrarse alejado de la problemática Covid, como sucedió el pasado lunes, cuando se anunció el llamado a licitación para iluminar la red provincial de fibra óptica, al mismo tiempo que cientos de personas hacían una eterna cola para hisoparse en el Polo Sanitario.

Igual, más allá de todas las estrategias y especulaciones políticas que puedan tejer tanto el oficialismo como la oposición, la pregunta es ¿apretará en algún momento el gobernador “el botón rojo” para disponer una restricción severa y así evitar un descalabro mayor? ¿El cordobesismo sentirá que es vergonzoso y derrotista tener que retroceder ante el peligroso avance de un virus que ya ha demostrado su poder de fuego?.

¿Prevalecerá ese falso orgullo cordobesista de sentirse imbatible aunque el enemigo hoy sea un virus que mata? Una vez alguien me dio un consejo: No hagas preguntas cuyas respuestas no estés preparado realmente para recibir.

