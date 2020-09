Zaffaroni: “Mañana se decide si vamos a seguir teniendo Poder Judicial”

El ex integrante de la Corte se refirió a la convocatoria de este martes para analizar si otorga un per saltum a los jueces con traslado suspendido. “En 11 años que estuve, nunca se aceptó”, dijo.

El jurista Raúl Eugenio Zaffaroni se refirió este lunes al encuentro convocado para este martes por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tendiente a analizar si otorga un per saltum a tres jueces con el traslado suspendido. El ex integrante del máximo tribunal del país dialogó con el periodista Ernesto Lucero, de Antena Pueblo Radio, y consideró que en la reunión convocada por Carlos Rosenkrantz “se decide si vamos a seguir teniendo Poder Judicial”.

“En los once años que estuve en la Corte nunca se aceptó un per saltum. Creo que los últimos per saltum vienen de la época de la corte de Menem; de modo que el presidente Rosenkrantz convoca pero los otros ministros le van a decir que no” historizó, y aventuró que la votación “va a ser cuatro a uno”.

El académico insistió en lo crucial del acuerdo extraordinario convocado para este martes, consideró que “no creo que en este momento la Corte firme la partida de defunción del Poder Judicial ni que la Corte se suicide” y señaló que una decisión habilitando el per saltum “la ilegitima para toda la vida”.

El máximo tribunal del país se mete de lleno en la situación de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli, luego de una resolución del Senado que rechazó sus traslados. Para Zaffaroni, existe “temor a que a un juez imparcial se le ocurra seguir a ver adónde fueron a parar los 80 mil millones de dólares que se fueron”. “Hubo una macro-defraudación que afectó a todo el pueblo argentino”, dijo, y consideró que “como en todo genocidio, nunca se va a poder sancionar a todos los culpables, pero nadie sabe a quién le va a caer. Porque ochenta mil millones de dólares no es que metí la alcancía del nene en el bolsillo y me la llevé. Y eso genera miedo en lo que saben lo que hicieron y por eso movilizan de esta manera y confunden a la opinión”.

En otro tramo la entrevista, el ex juez de la Corte señaló que la situación se da en el marco de “una confrontación en el panorama político”, recordó en ese sentido que “Rosenkrantz representa un poder real, es el abogado de Clarín” y reafirmó que “los medios monopólicos en nuestra región ejercen un poder en función de un factor internacional, que es el totalitarismo financiero de corporaciones transnacionales”. “Rosenkrantz responde a ese poder", dijo.

La entrevista, en este link:

Noticias relacionadas: