“Si no hubiese actuado el Estado, hoy tendríamos más empresas cerradas”

Este miércoles 2 de septiembre se realizó en la Galería Santo Domingo la inauguración del primer local del Movimiento de Trabajadores Córdoba, con la participación de Gustavo Pedrocca (Suvico), Pablo Chacón (Agec), Edgar Luján (Camioneros), Rubén Urbano (UOM), Alejandro Vergara (UPCN nacional) y Sebastián Castellano (UPCN provincial).

En la ocasión, el titular de Agec, Pablo Chacón, ponderó este espacio y expresó: “El Movimiento de Trabajadores Córdoba se genera por la necesidad de la gente. No solo los trabajadores que hoy están ocupados sino también por los desocupados. Ante los distintos requerimientos y el trabajo que vienen desarrollando algunos compañeros a nivel territorial, es que se genera este espacio para que desde allí se pueda desarrollar una actividad social”.

“La intención es que los secretarios generales estén junto a los trabajadores, ayudándolos, y que se vayan sumando otros compañeros que tienen la vocación de hacerlo, para poder canalizar las ayudas. En la situación actual, todo es poco hoy. Por eso, este movimiento buscará abrir un camino para cubrir esas necesidades”, explicó.

Entrevistado La Nueva Mañana, Chacón además evaluó la situación que atraviesa el sector en el marco de la pandemia del Covid-19, y el futuro político en Córdoba ante las elecciones legislativas de 2021.

-¿Cuál es la situación de los empleados de comercio a raíz de la pandemia y la apertura paulatina con sus restricciones?

-Después de haber pasado gran parte de la pandemia con muchos negocios cerrados se fueron dando las reaperturas de acuerdo a los distintos protocolos y actividades. Sin perjuicio de ello, hubo una gran actividad comercial que fue la de los supermercados, considerada esencial y que trabajó todo el tiempo. No ocurrió así con el comercio tradicional, las tiendas o las zapaterías, por ejemplo. Recién después de casi 90 días se les permitió abrir y empezaron a funcionar, como así también los shoppings. Por eso, hoy están trabajando aun cuando la economía se está moviendo a media máquina. Genera mucha preocupación por las ventas actuales, pero se están moviendo.

- ¿Manejan alguna estimación sobre la cantidad de puestos laborales que pudieron haberse perdido a partir de la pandemia y la cuarentena?

- Todavía no. Mientras dure la ayuda del Estado por intermedio de la ATP, no se va a poder saber a ciencia cierta. Consideramos que en la medida en que el Estado siga ayudando a las pymes, se va a seguir sosteniendo el empleo hasta tanto la actividad comience a moverse un poco más. Cuando se termine el programa de las ATP y se levante la cuarentena, creo que recién ahí se va a poder hacer una evaluación concreta de la situación en la que se encuentra esta actividad.

- ¿Cómo cree que ha venido llevando el gobierno provincial las diferentes flexibilizaciones y protocolos para el sector? ¿Y qué opinión le merecen las medidas del gobierno nacional más allá de las críticas de la oposición?

Nosotros hemos venido acompañando y colaborando, poniendo hotelería a disposición del COE y hemos sido respetuosos de los técnicos que están manejando toda la situación. El propio gobierno provincial ha descansado sobre un equipo de profesionales en resguardo de todos los ciudadanos.

A nivel nacional, yo destaco que este gobierno determinó rápidamente la cuarentena para que se pudiesen armar los sistemas de salud que no estaban preparados para semejante pandemia. También las ayudas que ha brindado. Hoy sigue manteniendo el ATP, el IFE, y creo que esto es importante. Si no hubiese actuado el Estado, seguramente hoy tendríamos más empresas cerradas. Sigo sosteniendo que gracias a Dios tuvimos un cambio de gobierno previo a la pandemia, porque esta situación hubiera sido totalmente distinta. Por eso insisto en que hoy tenemos un Estado presente. Si bien ha habido idas y venidas, nadie estaba preparado para una pandemia de este tipo, y lo digo a nivel mundial.

Creo que ésta ha sido una muy buena gestión, porque las decisiones tomadas nos permitieron armarnos para el combate. Si no hubiésemos tenido este gobierno, estaríamos muy mal. Hoy estamos manejando una cifra muy importante de fallecimientos a nivel nacional, pero yo no me quiero imaginar si hubiéramos implementado la misma política que Brasil, con la cantidad de muertos que tienen por no prestarle la debida atención a una pandemia de este tipo.

-Mucha gente dice que está cansada del aislamiento y cada vez se respetan menos las medidas dispuestas. ¿Cómo ve esta situación?

-Todo eso obedece a las juntadas, al no tener el debido cuidado al usar el transporte público. Si bien vivimos en democracia, hay cuestiones de responsabilidad que hace que algunas de esas acciones vayan en contra de la propia salud del pueblo, y es algo terrible. Será responsabilidad de cada uno lo que haga.

Con miras a las elecciones de 2021

-¿Cómo ve las declaraciones de Duhalde poniendo en duda las elecciones del año que viene?

-Duhalde, como operador político puede decir lo que quiera. No sé por qué lo pone en duda, tendrá alguna información sobre la pandemia que nosotros no tenemos. Pero todos estamos esperanzados de que se empiece a vacunar prontamente a la población, que tengamos un buen diciembre y una temporada de verano con la gente vacunada. Yo creo que para el año que viene tiene que estar la vacuna funcionando. Las instancias democráticas no se pueden detener aún con una pandemia.

-¿Usted tiene aspiraciones para las próximas elecciones?

- Nosotros trabajamos permanentemente y creemos que la política es una herramienta de transformación de los pueblos. Por lo tanto, hay que estar. El sector del movimiento obrero tiene que tener representación y banca dentro del Congreso, a los fines de defender la legislación laboral y los avances que se pretenden dar.

- ¿Se proyecta una interna dentro del PJ cordobés con miras a estos comicios? ¿Cree que se irá en unidad a las urnas?

-Eso todavía no se sabe. Yo estoy dentro el sector del massismo, por eso fui candidato la vez pasada por la alianza nacional en el Frente de Todos. Pero Córdoba estuvo al margen de eso y vamos a ver ahora, en estas próximas elecciones, cuál va a ser la decisión política: reunirse con el PJ nacional o mantener la independencia de Córdoba dentro del peronismo. Todavía es muy temprano para saberlo.

- ¿No se iniciaron conversaciones al respecto?

-Hay conversaciones y avances, pero la pandemia ha frenado muchas cuestiones.

-¿Cómo ve la actuación política del gobernador Schiaretti en torno a las decisiones que está tomando el gobierno nacional?

- Schiaretti está haciendo lo que dijo que iba a hacer: acompañar al gobierno que ganó. Córdoba tiene su propia idiosincrasia como cualquiera de las provincias nacionales y creo que en definitiva hace una buena gestión y también mantiene y sostiene los intereses de Córdoba.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]