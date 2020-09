“Vamos en camino a demostrar que no eran dos locos disparando ni son nueve", destacó la mamá de Blas Correas. - Foto: LNM.

Mientras continúa la investigación por el crimen de Valentino Blas Correas, su madre afirmó que están en camino a demostrar que son muchos los involucrados en el asesinato del joven de 17 años.

“Vamos en camino a demostrar que no eran dos locos disparando ni son nueve, son muchos más los involucrados", destacó. Asimismo, criticó el accionar del gobernador Juan Schiaretti y sentenció: "El Gobernador no puede mirarme a la cara porque no tiene qué decirme".

Por otro lado, cuestionó las declaraciones del jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez, quien este martes brindó un comunicado aseverando su compromiso con el caso.

"Hacía rato que esperaba que Vélez saliera a hablar. Ojalá algún día pueda hablar con Vélez y mirarlo a los ojos y decirle 'hicieron todo mal", destacó, a la vez que indicó que, desde su perspectiva, el funcionario no salió antes a hablar "porque no tenía qué decir".

En declaraciones con el noticiero Telenoche de Canal 12, Soledad sostuvo que a Blas lo mataron tres veces durante la madrugada del 6 de agosto. "A mi hijo lo mataron tres veces en media hora, primero le disparan, después no lo atienden en una clínica y después lo frenan cuando van camino a intentar salvarle la vida", completó.

