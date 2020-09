Quinteros denunció penalmente a Movypark por posible fraude a los usuarios

Pide que la Justicia investigue si la ex concesionaria de estacionamiento medido configuró algún hecho delictivo respecto al saldo de los conductores.

El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) denunció penalmente a Movypark para que se investigue si hubo una defraudación contra los usuarios del estacionamiento medido, principalmente en relación al saldo depositado en la app.

El edil realizó la presentación ante la Fiscalía de Distrito 1 Turno 5 a cargo de Gustavo Dalma, contra el accionar de los socios y directores de las sociedades que integran la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) integrada por las empresas Plus Mobile Communications S.A Y Movipay S.A, comercialmente llamada Movypark.

“La denuncia penal tiene como objetivo que se investigue la posible comisión del delito de Defraudación por Retención Indebida (art. 173 inc. 2 del C.P) por parte de la empresa concesionaria del servicio de Estacionamiento Medido, ya que luego de rescindido el contrato (facultado por el Concejo Deliberante por ordenanza que también facultó al DEM a intimar a la empresa para la devolución de los saldos a favor de los usuarios), MovyPark no solamente no precedió a su devolución sino que anunció que accionará judicialmente contra el municipio capitalino", remarcó Quinteros.

"La cuestión adquiere aún más relevancia por los dichos de quienes proveían el software, que dejaron en evidencia la posible intervención del concesionario, a quien la Municipalidad de Córdoba le adjudicó el servicio, en negocios financieros con fondos debidamente cobrados. De comprobarse estos hechos ese también habría sido el destino del dinero que, a casi seis meses de caído el sistema, no fue devuelto a los usuario y continúa en poder de MovyPark", agregó.

En tanto, el edil sostuvo: "También resulta llamativo que, pese a haber formulado pedidos de informes, desde el Departamento Ejecutivo Municipal sea prácticamente nula la información suministrada a los vecinos de Córdoba que preguntan qué pasó con su plata".

