No hubo acuerdo en Diputados y Juntos por el Cambio irá a la Justicia

"Ofrecimos dos alternativas, fueron rechazadas. Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso", afirmó el diputado Mario Negri.

"Lamentablemente luego de ocho horas de debate no se pudo llegar a un acuerdo con el Frente de Todos". - Foto: Twitter (@marioraulnegri).

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció pasadas las 19 que no hubo consenso con el oficialismo para realizar este martes la sesión virtual "porque se cayó el protocolo" de funcionamiento temático y advirtió que si se efectúa en forma telemática impugnarán "su validez".

Negri, junto al titular del bloque del Pro, Cristian Ritondo, y al presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, brindaron una conferencia en el Salón de Pasos Perdidos, tras mantener ocho horas de negociación con el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria.

"Lamentablemente luego de ocho horas de debate no se pudo llegar a un acuerdo con el Frente de Todos. Ofrecimos dos alternativas, fueron rechazadas. Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de JxC diciendo que a este método que no", destacó el diputado a través de Twitter.

Se negaron a excluir de la prórroga del Protocolo la reforma judicial y un futuro reajuste a los jubilados con una nueva fórmula de movilidad. Estos temas se deben debatir cara a cara. Mirando a la sociedad a los ojos. Quieren tratarlos virtualmente. #SesionesPresenciales pic.twitter.com/29FM4tQulu — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 1, 2020

Por otra parte, el referente cordobés manifestó su preocupación por la continuidad de las sesiones virtuales. "Se sumaron temas sensibles en medio de la pandemia. Dejamos en claro el aval a una prórroga del Protocolo sesión por sesión o un mes, pero excluyendo temas de la Justicia y el reajuste a los jubilados", denunció.

Asimismo, aseguró que desde el oficialismo se negaron a excluir de la prórroga del Protocolo de Sesiones Virtuales la reforma judicial y un futuro reajuste a los jubilados con una nueva fórmula de movilidad. "Estos temas se deben debatir cara a cara. Mirando a la sociedad a los ojos. Quieren tratarlos virtualmente", sentenció.