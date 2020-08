Denuncian incumplimiento de la Ley de Identidad de Género en la UNC

Representantes del claustro estudiantil señalaron que se expuso información personal, sensible y confidencial en el Digesto de la Universidad, que es público y de libre acceso.

Este martes, en la sesión presencial del Honorable Consejo Superior de la UNC, desde las bancas de Estudiantes por la Universidad Pública, los representantes del claustro estudiantil ingresaron una nota de denuncia sobre irregularidades e incumplimiento de la Ley de Identidad de Género en las plataformas electrónicas y virtuales de la Casa de Trejo.

“Hace más de un año estamos haciendo denuncias y pedidos de informe sobre el incumplimiento de la LID y la Ordenanza, pero no nos dan respuestas ni soluciones. Una vez más somos nosotrxs, las personas trans y travestis, quienes tenemos que pedir por todos los medios que respeten y cumplan nuestros derechos, cuando la Universidad debería garantizar las medidas necesarias para nuestra inclusión y permanencia libre de violencia y discriminación”, señaló Thiago Galvan, consiliario estudiantil por La Bisagra y primer integrante trans del HCS, que viene haciendo descargos públicos por estas irregularidades en la plataforma de Usuario UNC.

En la sesión se señaló que “se ha expuesto información personal, sensible y confidencial en el Digesto de la Universidad, que es público y de libre acceso. Allí figuran todos los expedientes de cambio de nombre e identidad que realizan estudiantes a través de la Ordenanza 9/11, donde se exponen datos como los nombres e identidad anteriores y la rectificación de los nombres y nueva identidad”.

Vale recordar que tanto la Ley 26.743 de Identidad de Género como la Ordenanza Universitaria 9/11 establecen la confidencialidad y privacidad de los datos personales y administrativos de las personas trans y travestis en sus artículos 9 y 3 respectivamente.

Alexis Ravera, de Devenir Diverse y unos de los denunciantes, señaló que lo sucedido “no sólo es ilegal, sino que nos expone a situaciones de vulneración y hostilidad. Estos datos, el ser trans o travesti, significa en la mayoría de los casos, no acceder a un trabajo o que te echen si es que tenés la suerte de tener un trabajo registrado”. “Hay personas trans y travestis que eligen no hacer pública su transición, y que sus datos se expongan de esa manera es violento”, afirmó.