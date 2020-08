"El Estado debe ir hacia los chicos y no exponerlos al regreso a las aulas"

"Lo único que no se recupera no son los conocimientos, son las vidas", dijo Trotta. - Foto: NA

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró este jueves que el protocolo que presentó la ciudad de Buenos Aires para que los alumnos que perdieron continuidad pedagógica vuelvan a las escuelas no cumple el principal requisito, que es tener en cuenta la situación epidemiológica, y resaltó que es "el Estado el que debe ir hacia los chicos y no exponerlos al regreso a las aulas".

"Lo que está claro, y yo se lo dije ayer a la ministra (de Educación porteña, Soledad Acuña) y al Gobierno de la Ciudad, es que el Estado debe ir hacia los chicos y no exponer al regreso a las aulas a un sector que tenemos que cuidar. Hay puntos del protocolo que no fueron cumplidos", explicó el funcionario nacional en diálogo con Radio con Vos.

Trotta sostuvo que "ni siquiera está determinado quiénes van a ser los estudiantes que se van a reflejar en esta política pública, 'Conectáte a la Escuela'", y advirtió que "hay inconsistencias entre lo que se dice en los medios y lo que se presentó".

"Nosotros acordamos hace dos meses los mecanismos para el regreso a las clases y fue aprobado por las 23 provincias y la Ciudad. Ese protocolo indica que en cada distrito tiene que haber muy bajo nivel de contagios, que no es la realidad que transita la ciudad de Buenos Aires, que ayer tuvo 1.500 casos", precisó.

Además, Trotta mencionó que se intentó regresar a las aulas en cuatro provincias, San Juan, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, "y en dos de ellas tuvimos que retroceder por la situación epidemiológica".

"Queremos volver en la Ciudad a las aulas, sí, pero cuidando la salud y dando los pasos que permitan sostener el compromiso de todas las jurisdicciones de nuestro país desde que inicio la pandemia, que es cuidar a toda la comunidad educativa", aseguró.

Por otra parte, el titular de la cartera educativa nacional dijo que "hay un 10% de los estudiantes (en todo el país) que han tenido un nulo o muy bajo nivel de contacto con la escuela, son un millón de estudiantes, y lo que estamos haciendo con las jurisdicciones es desplegar distintas instancias para fortalecer el vinculo con cada uno, a partir del rol del maestro".

"Ellos ponen el foco en los 6.500 chicos de más vulnerabilidad, y es correcto, pero excede lo educativo y la conectividad. La Ciudad, las 23 provincias y el Gobierno nacional acordamos que había que tener baja circulación del virus para regresar, y el protocolo presentado no menciona los cuidados y del personal, es la posición del Consejo Federal de Educación, no del Ministerio de Educación", explicó Trotta.

Además, indicó que "no podemos negar la situación epidemiológica en la que estamos; comparto el impacto educativo, pero lo único que no se recupera no son los conocimientos, son las vidas".

Trotta mencionó que "en las cuatro jurisdicciones que estamos regresando, los sindicatos acompañan porque hay bajo nivel de circulación, por eso no entiendo cómo pueden dejar de lado a ese sector, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que San Juan o La Pampa, esto es día a día, y si cambia la realidad, cambiamos las decisiones".

"Estamos en una pandemia y yo soy el más interesado en que vuelvas las clases, pero tengo la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, hijas y a nuestros maestros", enfatizó.

Noticia relacionada: