Tras darse a conocer las estadísticas nacionales -oficiales- respecto a la pobreza, LNM dialogó con Mariano Oberlin, párroco de barrio Müller, acerca de su visión -desde el territorio- sobre el estado de situación de los sectores más empobrecidos de nuestra ciudad. El párroco -galardonado en 2017 por su trayectoria al servicio de la defensa de los derechos humanos e inclusión social- tiene, a la vez, a cargo la Fundación Moviendo Montañas -ocupada en rescatar a jóvenes de los consumos adictivos-.

Días atrás el Indec comunicó un descenso en el índice de pobreza. ¿Cómo evalúa la situación luego de más de un año de gobierno de Milei?

-Desde el lugar territorial de nuestra ciudad en la cual funcionan la parroquia y la fundación yo no puedo dar fe de que esos datos de descenso de la pobreza se correspondan con la realidad. Mi impresión es muy otra. Claro que en la zona donde me desempeño la pobreza -desde siempre- ronda el 90%. Pero, aún cuando mi percepción porcentual sea errónea, lo que si noto de modo muy diferente -desde hace varios meses a esta parte- es un gran incremento en la tristeza de la gente que habita el barrio –Müller- y sus proximidades. El ánimo de la mayor parte de esos ciudadanos está, como se dice, por el piso.

¿A qué le atribuye esta desazón dentro de ese sector social que usted tan bien conoce?

-A que una gran parte de la gente de la zona tenía muchas esperanzas puestas en la figura de Milei, y hoy se sienten profundamente decepcionados y defraudados. Ya no creen en lo más mínimo que este hombre les vaya a traer mejoras para su situación. Cierto es que algunos -pocos- le reconocen cierto control en la inflación, pero igual ven que cada vez les alcanza para menos. Además, después de lo de la criptomoneda -$LIBRA- ya desconfían de sus capacidades y de su honestidad. No son pocos los que en el barrio dicen que al final “este Milei también es casta como los otros”. Y esa gente – en la cual lo de la lucha contra la “casta” prendió bastante- se queja de no ver que la “casta” haya perdido nada de nada, que para los “casta” todo está igual que antes.

¿En qué medida los recortes en el área social que implementó la administración nacional de Milei han impactado en el territorio en el cual desempeña sus tareas?

-Los recortes brutales que se vienen realizando en asistencia social desde la administración de Milei se hacen palpable en la cantidad de comedores barriales que han cerrado sus puertas durante su gobierno –en la zona próxima a la parroquia han cerrado más de 15-. Hay que tomar en cuenta que cada comedor asistía a entre 30 y 50 personas cada uno con una comida diaria; o sea que se vieron afectadas unas 700 personas más o menos. En nuestro caso particular –tanto en la parroquia como en la fundación- no nos hemos visto alcanzados por los recortes del Gobierno nacional debido a que dependemos de un programa de la ONU –sobre el cual el Gobierno nacional no tiene injerencia-, y a que continuamos –ininterrumpidamente- recibiendo los fondos de las administraciones gubernamentales de Córdoba -provincial y municipal-.

¿El cierre de estos más de 15 comedores -que usted dice- ha repercutido en la cantidad de asistentes al comedor de la parroquia?

-A ver, no ha incidido simplemente porque no podemos asistir a más comensales de los que tenemos en la lista. Nosotros antes de la pandemia le dábamos de comer a 400 personas por día, luego, durante la pandemia pasamos a 700, y ahí nos quedamos. Hoy sostenemos esa cantidad y no podemos aumentar las raciones para más personas-. Pero claro que nos llueven solicitudes de ingreso; infelizmente no estamos en condiciones de recibirlos.

¿Y cómo estas personas han solucionado el tema de esa comida diaria?

-Lamentablemente tengo que decir que en la gran mayoría de los casos simplemente –de modo trágico- han suprimido esa comida que les daban los comedores; mucha gente ha pasado a una sola comida diaria.

Pasemos al tema de rehabilitación de las adiciones. Recordando que durante la campaña presidencial Milei expresaba mensajes hacia los jóvenes: “si querés drogarte, drogate; pero no vengas a pedir ayuda después”,

¿Cómo ha sido la evolución en este transcurrido tiempo de gobierno de Milei dentro de la Fundación Moviendo Montañas?

-Bueno, él decía entonces –en campaña- que pretendía el cierre de los centros de rehabilitación –como Moviendo Montañas-. Eso nos asustó mucho, pero no sucedió. Entiendo que, según trascendidos internos, ha tenido mucho que ver la intervención de la palabra de Francisco en la sostenibilidad de estos centros. Esa, de por sí, ya es una buena noticia. Respecto al éxito o no en la tarea que asume la fundación es muy difícil sentenciar rotundamente sobre resultados, porque los jóvenes en tratamiento no son meros números para las estadísticas, son personas; por lo tanto cada caso en particular es un éxito o un fracaso total. Cada joven que recae o que pasa por la fundación y luego se retira es una gran pérdida humana, pero –por su parte- cada joven recuperado y reinsertado en la sociedad es un gran éxito humano. En definitiva, los resultados de los individuos que intentan

–lo logren o no- recuperarse son los mismos desde que funciona Moviendo Montañas. Hoy tenemos a 100 jóvenes viviendo en un lugar digno -y bien alimentados-, y un aproximado de 500 más participando en talleres donde se forman en algún oficio. Hemos podido constituir una cooperativa que –para aquel sujeto que le cuesta integrase a la vida laboral en el ámbito citadino- les brinda una salida laboral, porque tenemos contratos con diversas entidades que contratan los servicios de la Cooperativa –como mantenimiento de espacios verdes, por ejemplo-. Hay un par de cosas que quiero expresar relacionadas con la pobreza y la tristeza actual en el barrio: una, es que ha habido -en este año y pico de nuevo gobierno nacional- un incremento en la cantidad de jóvenes del barrio que se involucran con los consumos de sustancias tóxicas. Y otra, es que una de las frustraciones mayores que padecen los jóvenes del barrio es la imposibilidad de acceder a algún terreno donde construir una vivienda una vez que forman familia.

Vayamos a un último tema. Desde su sacerdocio, ¿qué reflexiones le surgen en relación al difícil trance de salud que atraviesa el Papa Francisco que tiene en vilo a la gran grey de la Iglesia Católica?

-La salud de Francisco nos ha puesto a pensar seriamente en cuanto a la perdurabilidad de las importantes reformas que se ha llevado -y se están llevando- adelante en virtud que muchas de ella no están fuertemente solidificadas aún. Por decirlo con un ejemplo del sistema democrático de gobierno: por ahora tienen la fuerza de un decreto, faltaría que adquieran rango constitucional. Luego, claro está, a todos los miembros argentinos de la Iglesia Católica el estado de la salud de Francisco nos afecta de un modo especial.