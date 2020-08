Parrilli: "Los medios fueron utilizados para presionar y extorsionar jueces"

El senador nacional neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, aseguró que "los medios de comunicación fueron utilizados para presionar y extorsionar jueces", en tanto que sostuvo que con su artículo "se está resguardando la autonomía" del magistrado.

El dirigente explicó que en el proyecto de ley había un artículo que hablaba de "las reglas de conducta y actuación de los jueces" que los llamaba a comunicar al Consejo de la Magistratura si recibían presiones políticas o económicas.

En ese sentido, el senador remarcó que era necesario agregar "las presiones mediáticas" debido a la actuación que tuvieron en el último tiempo "algunos medios de comunicación en especial".

"Acá (hablando del artículo) no está en duda la libertad de prensa. No se habla de delito ni nada por el estilo. Esto hace un resguardo del juez de su fallo para que el fallo no sea eje de una presión", explicó Parrilli, en diálogo con Radio Mitre.

"A mí nadie del Gobierno me llamó ni mucho menos (por la posibilidad de que su artículo no lo tengan en cuenta)", señaló. Y precisó: "Es una postura mía. Que los medios digan lo que quieran y que defiendan sus intereses, porque si hablan de eso seguro que los tienen".

El jueves, el Senado difundió el dictamen del proyecto de reforma judicial con las modificaciones anunciadas en el plenario de comisiones, con el objetivo de aprobarlo el jueves 27 en el recinto y esperar que Diputados reúna los votos para sancionarlo antes de fin de año.

El texto sumó otro retoque que había pedido en la primera reunión Oscar Parrilli y consistió en incorporar al protocolo de actuación de los jueces federales la obligación de comunicar ante el Consejo de la Magistratura "cualquier intento de influencia" en sus decisiones de poderes "mediáticos", lo que produjo duras críticas de la oposición.

Noticia relacionada: