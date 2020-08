"No alcancé a cumplir el deseo de mi hija", dijo el papá de Solange Musse

“Su mensaje fue que esto sirva para todos, que la gente no se canse, que hasta el último suspiro tiene sus derechos”, afirmó Pablo Musse, tras arribar a la localidad de Alta Gracia.

"Quiero informarles a todos que ya me encuentro en Alta Gracia", informó el papá de Solange. - Foto: gentileza.

El papá de Solange Musse, la joven que murió de cáncer de mama, finalmente pudo ingresar a la provincia para asistir al velorio de su hija que se realizará este sábado. Autoridades sanitarias impidieron el ingreso de Pablo Musse, quien viajó a la provincia desde Plottier, Neuquén, hasta la ciudad de Alta Gracia para poder visitar a la joven.

“Quiero informarles a todos que ya me encuentro en Alta Gracia y que anoche (por este viernes), con un recurso de amparo no tuve ningún inconveniente. Pasamos tranquilos los controles aunque, lamentablemente, es tarde. No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella”, manifestó en horas de la mañana de este sábado.

En relación a la última voluntad de Solange, señaló que “su mensaje fue que esto sirva para todos, que la gente no se canse, que hasta el último suspiro tiene sus derechos”. “Mi hija no está más. Hoy es su despedida, pero mi solcito no está más”, señaló en declaraciones con Cadena 3.

Por su parte, Beatriz, la mamá de la joven, afirmó que no recibió ningún llamado por parte de la Provincia ni del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para explicar lo sucedido. "No recibí ningún llamado, ni de la Provincia, ni de la Gobernación, ni del COE ni de nadie. Los derechos del padre y de la hija no fueron respetados", aseguró en relación a lo sucedido.

Asimismo, en declaraciones a Canal 12, la mujer sostuvo que el padre de Solange "tiene todo para demostrar que estaba en regla" para ingresar a la provincia.

"Ella (por Solange) reclamó desde un principio los derechos y nadie la escuchó. No sé dónde están los derechos humanos", sentenció.

Noticia relacionada: