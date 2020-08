"No recibí ningún llamado de la Provincia", dijo la mamá de Solange

"Lo único que le pido a todos es que hagan valer sus derechos, que no permitan que les pase lo mismo que a mi hija", remarcó Beatriz tras el fallecimiento de su hija.

Solange Musse, de 35 años, murió este viernes de cáncer de mama. Tras un largo viaje desde Neuquén, su padre Pablo Musse no pudo ingresar a Córdoba por disposición de las autoridades provinciales y no pudo darle un último adiós.

Tras conocerse la triste noticia, Beatriz, la mamá de la joven, afirmó que no recibió ningún llamado por parte de la Provincia ni del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para explicar lo sucedido. "No recibí ningún llamado, ni de la Provincia, ni de la Gobernación, ni del COE ni de nadie. Los derechos del padre y de la hija no fueron respetados", aseguró desde Alta Gracia.

Asimismo, en declaraciones a Canal 12, la mujer sostuvo que el padre de Solange "tiene todo para demostrar que estaba en regla" para ingresar a la provincia.

"Ella esperaba ese abrazo, ella lo pedía. Le decía: 'Papá vení así empezamos con la quimio, así me das fuerzas', pero no lo dejaban pasar. Para mí fue terrible verla sufrir tanto", relató en medio de la tragedia. "Ella reclamó desde un principio los derechos y nadie la escuchó. No sé dónde están los derechos humanos", denunció este viernes en diálogo con el noticiero Telenoche.

Vale recordar que el juez Federal Ricardo Bustos Fierro, emitió en la tarde del viernes, una resolución para que el padre y una tía de Solange se trasladen a Córdoba desde Neuquén para participar de la ceremonia de sepelio de la joven.

El magistrado "procede hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada" por Pablo Matías Musse y Paola Oviedo para que "se trasladen por las rutas provinciales y/o nacionales desde la localidad de Plottier, Neuquén, por las provincias de Río Negro, La Pampa y Córdoba, hasta la localidad de Alta Gracia (Córdoba), y/o donde se desarrolle el sepelio", detalla el texto resolutivo.

Añade que en el viaje deberán "limitarse en el trayecto a las paradas sanitarias mínimas indispensables, con todos los resguardos sanitarios pertinentes".

"Lo único que le pido a todos es que hagan valer sus derechos, que no permitan que les pase lo mismo que a mi hija. Y que los políticos no tomen los derechos de las personas. Cada uno tiene sus propios derechos. Y que se respete", completó Beatriz.

