Un 88% de los docentes percibe que dedica más horas al trabajo

Un trabajo de investigación que llevaron adelante especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) volvió a poner en el centro de la escena el debate en relación a las condiciones laborales en las que los docentes de la provincia -y del país- vienen desempeñando sus labores desde marzo, en el contexto de emergencia decretado por el avance de la pandemia de coronavirus.

Uno de los datos más significativos del estudio realizado desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) indica que un 88,3% de las y los docentes percibieron que su jornada laboral se extendió de manera considerable a lo largo de estos meses.

De acuerdo a lo que plantea el escrito, entre las causas de la sobrecarga de trabajo se encuentra el desconocimiento en cuanto al uso eficaz de recursos digitales pedagógicos, la planificación de estrategias metodológicas adecuadas y la construcción de secuencias didácticas para entornos virtuales.

Si bien San Juan regresó a las aulas el pasado 10 de agosto, bajo estrictos protocolos sanitarios, en Córdoba aún no se definió una fecha cierta del retorno de las clases presenciales debido a los diferentes brotes que se suscitaron en distintas localidades. Es por ello que los gremios que agrupan a los trabajadores de la educación piden respuestas por parte del Gobierno provincial y de las autoridades competentes para poder paliar esta situación y continuar con el desarrollo del ciclo lectivo.

Entre desigualdades y sobrecarga de trabajo

El grupo de investigación “Experiencias de Comunicación Transmedia Social/Educativa” llevó adelante un estudio exploratorio con el objetivo de relevar y analizar cómo vivenciaron este proceso quienes ejercen la docencia en Córdoba.

A través de una encuesta que se realizó entre el 1 al 18 de mayo, a 333 educadores y educadoras de diferentes niveles del sistema educativo, y localidades de Córdoba Capital, Villa María y San Francisco, investigadores elaboraron el informe “Docencia en tiempos de coronavirus: una mirada al trabajo docente y la experiencia educativa en entornos virtuales en el marco del Aspo por la pandemia Covid-19”.

Zulema Miretti: “Los docentes estamos trabajando en una situación de nueva normalidad, desde que la presencialidad no es posible. Trabajar desde la virtualidad trajo aparejado que se visibilizaran las situaciones de desigualdad que existen en la sociedad”.

Nuevas oportunidades de aprendizaje, y también nuevos problemas

Por otra parte, entre las causas de esta sobrecarga de trabajo se señala el desconocimiento en cuanto al uso eficaz de recursos digitales pedagógicos, la planificación de estrategias metodológicas adecuadas y la construcción de secuencias didácticas para entornos virtuales. También, se indica los recurrentes cambios en la dinámica de transición de la presencialidad a la virtualidad, junto a la falta de un adecuado acompañamiento de las gestiones institucionales.

Para el grupo de especialistas, el salto de la educación presencial a los entornos virtuales abrió una puerta “a nuevas oportunidades de aprendizaje, pero también a problemas”; algunos de los cuales ya existían bajo la modalidad presencial y se profundizaron en la virtualidad. Otros, surgieron como parte de la nueva modalidad. Vale destacar asimismo que para la mitad de los y las encuestadas, la experiencia virtual no era parte de sus prácticas educativas habituales.

En relación a las herramientas pedagógicas (desde elementos tecnológicos hasta capacidades, conocimientos y destrezas propias de la modalidad virtual), el 38,7% de los y las docentes aseguró disponer de tales recursos, un 21,9% señaló carecer de los mismos y un 39,3%, consideró que tal vez posee esas herramientas.

Respecto a la autopercepción que tienen de su nivel de formación tecnológica, casi un 40% lo consideró entre regular y malo, consigna Unciencia. Casi la totalidad (96,7%) se expresó positivamente al ser consultados sobre la necesidad de capacitación y formación en el uso y gestión de las Tecnologías de Ia Comunicación y la Información (TIC).

La lucha por mantener el vínculo pedagógico

“Los docentes estamos trabajando en una situación de nueva normalidad, desde que la presencialidad no es posible. Trabajar desde la virtualidad trajo aparejado que se visibilizaran las situaciones de desigualdad que existen en la sociedad”, manifestó Zulema Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), en diálogo con La Nueva Mañana.

En relación a la realidad docente en materia laboral, Miretti sostuvo que este cambio generó que los trabajadores deban llevar adelante más tareas no sólo pedagógicas sino también de contención. “Se tienen más horas de trabajo y el mismo se realiza con los recursos que el docente dispone. A eso se suma que no se están nombrando las licencias de las vacantes que se producen, por lo que algunos deben hacerse cargo de otros cursos que van más allá de su contrato de trabajo”, determinó.

Por su parte, Daniela Moreno, secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) seccional Córdoba, puntualizó que “los docentes debieron salir a enfrentar una situación de excepcionalidad para la cual no estaban preparados ni capacitados”. “Gracias a su esfuerzo se ha podido mantener la relación pedagógica. En ese contexto, detectamos que el 60% de los docentes no tiene una computadora propia que comparte con su grupo familiar, y en muchos casos no poseen buena señal de Internet”, comentó en declaraciones a este medio.

La jornada laboral se vio “totalmente desvirtuada”

A su vez, remarcó también que la jornada laboral se vio “totalmente desvirtuada”. “A eso hay que sumarle las tareas de cuidado. El 80% del padrón son mujeres, y la pandemia mostró la desigualdad que existe en los hogares”, agregó.

Moreno afirma que los niveles de estrés se han elevado hasta casi un 85%, de acuerdo a un relevamiento realizado en los últimos meses por el gremio. “Los trabajadores tienen sensaciones de angustia, dolor de cabeza, problemas estomacales”, aseveró.

Desde ambos gremios resaltaron el esfuerzo de los docentes y de las familias para mantener a flote la educación de los estudiantes. Además, aseguraron que llevan adelante diferentes gestiones y acuerdos para mejorar, de manera integral, las condiciones laborales de los trabajadores.

Grupo de investigación:

“Docencia en tiempos de coronavirus: una mirada al trabajo docente y la experiencia educativa en entornos virtuales en el marco del Aspo por la pandemia Covid-19”. Autores: Claudia Ardini, María Montserrat Herrera, Valeria González Angeletti y Nadir Emanuel Secco.

