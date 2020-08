Guzmán sobre el pago de la deuda: "No podemos ofrecer más a los acreedores”

"No podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa". - Foto: NA.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó este domingo que en el Gobierno "hay una decisión tomada" respecto a no realizar más ofertas a los bonistas privados y remarcó que, si no hay acuerdo con los acreedores, la idea es avanzar "con el FMI en un nuevo programa".

"Hay una decisión tomada, no podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda", aseguró Guzmán en una entrevista con Página/12.

El economista expresó que, si bien se barajó la idea de alargar el período de suscripción a la actual oferta de la deuda, "la realidad es que no hay más en términos de lo que el país puede pagar año por año".

"Hemos hecho el máximo esfuerzo posible y una oferta que es definitiva sobre la base de ese esfuerzo. Hay una decisión tomada, y es que Argentina no tiene la capacidad de poder ofrecer más de lo que ofreció", sentenció el ministro.

En ese sentido, consideró que "seguir cediendo implicaría redefinir prioridades" como "tener que hacer ajustes sobre gastos esenciales" e "inclusive tener que ajustar en jubilaciones".

Asimismo, señaló que "la oferta está vigente y los acreedores tienen tiempo de aceptar": "Es su decisión sacar al país de una situación de default en la que está desde finales de abril de 2018".

Por otra parte, el funcionario nacional habló de la existencia de un “Plan B” en caso de que los bonistas no acepten la propuesta: "Nosotros consideramos que es mejor acordar con la oferta que hicimos que no acordar, pero como no vamos a ofrecer más, si no hay acuerdo sobre esta propuesta el camino es otro. En ese caso, lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional pero en las condiciones que necesitamos tener", adelantó.

