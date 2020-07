Mario Cafiero: "La pandemia despertó enorme interés en la economía social"

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Mario Cafiero, dijo este martes que la pandemia de coronavirus generó un "enorme interés en la economía social y solidaria".

"Esta pandemia despertó un enorme interés en la economía social y solidaria. Nuestras organizaciones crecen en la dificultad", expresó Cafiero.

El funcionario formuló estos conceptos durante su participación en la reunión de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara de Senadores.

A través de una videoconferencia que duró más de dos horas, Cafiero mencionó que la "lógica" de las cooperativas es la de "las personas y el trabajo", porque "en estas organizaciones cada usuario tiene un voto".

Cafiero diferenció esa característica a la de la "organización del capital, donde ahí cada acción es un voto".

"Se habla -no lo hemos verificado técnicamente- que la economía social representa el nueve por ciento del PBI", resaltó el funcionario sobre la importancia de ese tipo de estructuras productivas.

Además, ubicó a la economía social como el "tercer motor de la economía" en la reactivación económica pospandemia.

"Uno es el Estado, el otro es el sector del capital que tiene una lógica de lucro, y el de economía solidaria sería el tercero", enumeró.

El titular del Inaes precisó que en la Argentina funcionan alrededor de 10.400 cooperativas y 3.400 mutuales, y que 18 millones y medio de argentinos son socios de una cooperativa, y más de diez millones, de alguna mutual.

"Las mutuales emplean cerca de 35 mil personas. En las cooperativas, 75 mil. Y los trabajadores asociados a las cooperativas son más de 170 mil", detalló.

Cafiero insistió en que "no hay fines de lucro en las cooperativas", porque "son actividades que deben tener excedentes, pero mínimos". "Y si hay un excedente, se reparte. Por eso no le cabe el Impuesto a las Ganancias. Las cooperativas no envían sus ganancias fuera del país", ironizó.

En ese aspecto, agregó que en la Argentina "hay una industria bancaria y financiera totalmente subdesarrollada y una tasa de otorgamiento de créditos muy baja".

Por otro lado, el funcionario afirmó que se está trabajando en "cómo facilitar el cooperativismo en la agricultura familiar indígena" y que se realizó un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

También adelantó que dentro del Inaes se creó la "comisión de personas liberadas" y que "la forma que tenemos de resolver el problema de la reincidencia es el Programa Más Trabajo, Menos Reincidencia".

Cafiero también opinó que las cooperativas deben funcionar como reemplazantes de las empresas privadas que hayan quebrado. "Frente a la caída de una empresa privada, hay que armar una cooperativa. Hay que llamar no solo a los trabajadores sino al municipio, al comercio, para recuperar esa actividad productiva", subrayó Cafiero.

Fuente: Télam