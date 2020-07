Tras 100 días de paro, Aoita se manifestó en las rutas cordobesas

El conflicto salarial mantiene el servicio paralizado desde el 13 de abril. El gremio denuncia que el Gobierno provincial no interviene y los empresarios dicen que los subsidios no alcanzan.

Los trabajadores del transporte interurbano, que cumplieron este martes 100 días de paro por una medida de fuerza que reclama desde abril pasado por deudas salariales, cortó parcialmente el puente que conecta a las localidades de Río Segundo y Pilar como una manera de visibilizar el conflicto que paraliza los viajes de larga distancia en la provincia desde hace tres meses y medio.

"Hoy nos encontramos en una situación terrible, porque no sólo hace 100 días estamos en una medida de fuerza impensada y no funciona el transporte, sino que nuestros compañeros no han recibido la totalidad de sus salarios", dijo Emilio Gramajo, secretario general de Aoita, a Cadena 3 en la jornada del martes.

Mientras eso sucede, y las alternativas por parte de los trabajadores comenzaron a analizar la posibilidad de llevar adelante una cooperativa de trabajo, los empresarios continúan reclamando por una mayor cantidad de subsidios que les permitan “hacer frente a la situación extraordinaria” de la pandemia y la parálisis de la actividad.

Desde el gremio analizan, además, que la situación no está siendo analizada por las autoridades provinciales. “No pagan el costo de tener que suspender el transporte interurbano pero a la vez les conviene, por la pandemia, que las personas no estén viajando en estos tiempos”, decían semanas atrás a La Nueva Mañana. Esa situación parece no haberse modificado.

Durante este miércoles, los trabajadores llevarán a cabo una nueva medida de visibilización en el mismo puente, mientras que en la Capital provincial convocaron a una conferencia de prensa en la sede del sindicato. “La situación que estamos viviendo no da para más”, advierten.