Interurbanos: tras tres meses de paro, Aoita propone una salida cooperativa

En el marco general de crisis del transporte, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) baraja una propuesta innovadora: la de conformar cooperativas de trabajadores que puedan gestionar el servicio de interurbanos en Córdoba. Así lo planteó este miércoles el secretario general del gremio, Emiliano Gramajo, quien en declaraciones a Canal 10 consideró que tras 93 días de paro, “hemos llegado a un punto límite y ya son decisiones extraordinarias las que tenemos que tomar”.

Gramajo reconoció que el cese del servicio dispuesto desde el 13 de abril “es funcional al Gobierno de la provincia, por una cuestión sanitaria; al empresario le conviene, porque no tiene costos operativos y recibe los subsidios al cien por cien, como si estuviera trabajando; y nosotros, que somos los que hemos decretado el paro, terminamos siendo funcionales con nuestra medida de fuerza, pero no podíamos seguir trabajando sin cobrar los salarios”.

En un conflicto que no parece tener fin, y que tuvo en algún momento un acuerdo de partes incumplido por los empresarios, el sindicalista avanzó sobre las reglas de juego que plantearía en el servicio un escenario post pandemia

Al respecto, consideró: “Los empresarios van a ir por más, no van a poner nada. Van a sacarle plata al trabajador y le van a seguir pidiendo plata al Gobierno. Por eso nosotros queremos crear una red de contención contra futuros y posibles despidos masivos: vamos a crear una cooperativa de trabajo para que cuando alguna empresa no pueda seguir prestando el servicio, ojalá que no, esa empresa se vaya y los mismos trabajadores nos haremos cargo”.

